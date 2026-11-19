La última fecha se correrá este domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, en Rivadavia. Participarán jóvenes de varias provincias y la organización estará a cargo de entidades locales y nacionales.

San Juan será sede de la última fecha del Campeonato Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil 2026, con la participación de alrededor de 200 jóvenes pedalistas de distintas provincias. La competencia se disputará este domingo 22 de noviembre en el Circuito El Pinar, en Rivadavia, con concentración a las 8 y largadas desde las 8:30.

La jornada reunirá a damas y varones de las categorías 4 y 5 años, Menores y divisiones comprendidas entre 2008 y 2020. Según la información difundida, llegarán participantes de La Rioja, Catamarca, Mendoza, Chaco, Santiago del Estero y San Juan, entre otras provincias. El cierre del calendario nacional le dará a la provincia una nueva sede para una competencia de alcance federal.

Organización y fiscalización La organización estará a cargo de la Escuela de Ciclismo Juventud del Norte. La fiscalización corresponderá a la Comisión Nacional de Ciclismo Infanto Juvenil Nacional, la Federación Ciclista Sanjuanina y la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta. Esa estructura institucional define el encuadre deportivo y reglamentario de la prueba, que cierra el calendario anual de la especialidad.

Instancia previa El sábado 21 de noviembre, desde las 9, se realizará la asamblea y el congresillo técnico en la sede del Pedal Club Olimpia, ubicada en calle José María Pueyrredón 619 Sur, en Capital. Esa reunión suele ordenar aspectos organizativos y de competencia antes de la jornada central. En paralelo, el evento cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

La realización de la última fecha en la provincia confirma la continuidad del apoyo oficial al ciclismo formativo y deja fijado el cronograma inmediato: reunión técnica el sábado y competencia principal el domingo en Rivadavia.