El ex presidente de River fue acusado junto a otros 30 imputados. El debate oral empezará el 15 de febrero de 2027.

El ex presidente de River Daniel Passarella, que condujo la institución entre 2009 y 2013, quedó formalmente acusado junto a otros 30 imputados en una causa que investiga presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares e instigación a la creación de grupos violentos durante su gestión.

La imputación alcanza también a Diego Turnes, vicepresidente en ese período, además de exdirigentes, efectivos policiales e integrantes de la barra brava. Según el expediente, deberán responder por delitos como reventa ilegal de entradas, desvío de fondos, maniobras irregulares en pases de futbolistas y asociación con miembros de la barra. Las penas previstas para esas conductas podrían llegar a 12 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.

El alcance de la pesquisa

La investigación sostiene que durante el mandato de Passarella se habría revendido en promedio 1500 entradas por partido de manera ilegal, con un perjuicio económico para el club. Además, el expediente incorpora cargos por defraudaciones múltiples y maniobras vinculadas a transferencias de jugadores. En ese marco, la acusación ubica el eje del caso en el daño patrimonial que, según la causa, habría sufrido River.

Antecedentes y etapa procesal

La denuncia original fue presentada en 2012 y la investigación estuvo a cargo del fiscal José María Campagnoli. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Número 11 fijó el inicio del debate oral y público para el 15 de febrero de 2027. La fecha quedó establecida apenas unos meses antes de que la causa prescriba, según consta en el expediente.

Con la elevación a juicio, el proceso ingresa en su etapa de debate, en la que deberán exponerse las pruebas reunidas durante la instrucción y las defensas de cada uno de los imputados. El desarrollo del juicio quedará condicionado por los plazos de prescripción y por la prueba que sostenga cada una de las acusaciones formuladas en la causa.