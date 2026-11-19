El Consejo Federal anuló la designación de Fernando Rekers tras el planteo de Sportivo Desamparados. La serie regional se jugará este lunes en San Juan.

La final de la Región Cuyo tendrá una modificación en la terna arbitral: Sportivo Desamparados recibirá a Pacífico de General Alvear este lunes y el encuentro ya no será dirigido por Fernando Rekers, como se había previsto inicialmente.

En su lugar, el Consejo Federal designó al pampeano Franco Morón. La decisión llegó después del planteo formal presentado por el club sanjuanino.

La nueva conformación arbitral se completa con Andrés Vota y Leonardo Santillán como asistentes, mientras que Marcos Inchaurrondo actuará como cuarto árbitro. La modificación respondió a la oposición expresada por la dirigencia de Desamparados ante el organismo que organiza el certamen.

El cambio incide en una definición que puede ser determinante para el acceso a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

Antecedentes del reclamo

La preocupación del club sanjuanino se apoyó en actuaciones anteriores de Rekers. Una de las situaciones mencionadas ocurrió en el mismo cruce que volverá a repetirse ahora, aunque por la definición de la temporada 2024/2025. El 26 de enero de 2025, Desamparados perdió 2 a 0 frente a Pacífico en General Alvear. En ese partido, Tomás Romero fue expulsado al final del primer tiempo, luego de una supuesta seña que habría realizado tras el pitazo del árbitro, cuando el equipo sanjuanino estaba en ataque.

La dirigencia también recordó lo ocurrido con Atlético de la Juventud Alianza en el Regional Amateur 2023/2024. En ese caso, el partido ante Gutiérrez de Mendoza fue suspendido después de una invasión al campo de juego y de una presunta agresión contra el plantel visitante. La resolución posterior del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal eliminó al conjunto sanjuanino del certamen y le otorgó la clasificación al equipo mendocino. Ese antecedente formó parte del planteo que acompañó el pedido de reemplazo arbitral.

La serie decisiva

Con la nueva designación confirmada, la atención vuelve a centrarse en el desarrollo deportivo de la final. Desamparados jugará el primer partido de la serie en su estadio, el José Eduardo Nehin, conocido como El Serpentario, desde las 20:30. El equipo llegó a esta instancia después de eliminar a Defensores de Belgrano de Justo Daract, mientras que Pacífico avanzó tras dejar en el camino a Argentino de Mendoza.

El ganador de la definición dará un paso clave en la pelea por el ascenso dentro del torneo. La terna arbitral ya quedó definida y el próximo dato a seguir será la realización del encuentro en San Juan, con un antecedente reciente entre ambos equipos que quedó incorporado al reclamo del club local.