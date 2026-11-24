La final del Campeonato Latinoamericano de Rally Raid se disputará en San Juan entre el 25 y el 29 de noviembre, con cinco etapas para motos, cuatriciclos, autos y UTV. La competencia corresponde al cierre de temporada del South American Rally Race Series y sumará además la categoría Baja, orientada a quienes se inician en la navegación.

Según la información difundida, tomarán parte pilotos de Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay, Brasil y Francia. El calendario de la temporada 2026 comenzó con la séptima edición del SARR en febrero y marzo, continuó con el Rally RN 1500 en Brasil y sumó puntos en el Desafío Ruta 40 antes del cierre en la provincia. La definición en territorio sanjuanino le da alcance regional a una competencia que reúne distintas disciplinas del rally raid.

Base operativa y sedes El Complejo El Pinar, en Rivadavia, funcionará como Vivac 1 y será también sede de las verificaciones administrativas y técnicas. El Vivac 2 estará en la Plaza de Media Agua, en el departamento Sarmiento. La largada simbólica y el cierre se realizarán en el Parque de Rivadavia, donde también se usarán las instalaciones del anfiteatro para las reuniones informativas o briefings.

Cronograma de competencia El miércoles 25 de noviembre se harán las verificaciones administrativas y técnicas de 09:00 a 14:00, la reunión del jurado a las 14:00 y el briefing de la Etapa 1 a las 15:00, todo en Rivadavia. La primera etapa largará a las 16:00 con recorrido Rivadavia–Albardón, sobre 90 kilómetros totales, de los cuales 55 serán especiales y 35 enlaces. Ese día también habrá briefing a las 20:30 y largada simbólica a las 21:00 en el anfiteatro y el parque de Rivadavia.

Segunda a cuarta etapa El jueves 26 de noviembre la Etapa 2 largará a las 07:40 con recorrido Rivadavia–Mogna, sobre 330 kilómetros totales, 290 especiales y 40 de enlace. El viernes 27 de noviembre la Etapa 3 partirá a las 07:40 desde Rivadavia, pasará por Albardón y tendrá rumbo a Media Agua, con 260 kilómetros totales, 235 especiales y 25 de enlace. El sábado 28 de noviembre la Etapa 4 se disputará entre Media Agua y Difunta Correa, con 275 kilómetros totales, 185 especiales y 90 de enlace.

Cierre y premiación La última jornada será el domingo 29 de noviembre, con largada a las 08:30 desde Media Agua hacia Rivadavia y llegada al Parque de Rivadavia. Esa etapa tendrá 153 kilómetros totales, 140 especiales y 13 de enlace. La premiación y el cierre de la competencia están previstos para las 16:30, en una definición que dejará a la provincia como sede del último compromiso del calendario regional.