El Puyutano igualó 0 a 0 con Pacífico de General Alvear en Puyuta. La revancha de la final de la Región Cuyo será dentro de siete días.

Sportivo Desamparados no pudo aprovechar la localía y empató 0 a 0 frente a Pacífico de General Alvear, en el partido de ida de la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputó en Puyuta y dejó la serie abierta para la revancha. El resultado reflejó un trámite en el que al conjunto sanjuanino le costó encontrar juego asociado y el visitante mostró mayor orden.

Desde el inicio, el equipo mendocino exhibió un planteo definido, con disciplina defensiva, orden en la mitad de la cancha y un delantero peligroso como Maximiliano Herrera. En los primeros 20 minutos dispuso de las situaciones más claras, con remates desde afuera del área de Lucas Galván y Matías Viñolo que fueron contenidos por Juan Martín Boiero. Esa superioridad inicial le permitió a Pacífico sostener el control del desarrollo durante buena parte del primer tiempo.

Dificultades para generar juego

A Desamparados le costó hacer pie y no logró imponer el ritmo que suele mostrar de local. Daniel Castro no consiguió desequilibrar por la banda, Javier Gil estuvo impreciso y tanto Franco Goria como Cristian Ramírez tuvieron escasa participación. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero se fue al descanso sin encontrar caminos claros hacia el arco rival. Esa falta de precisión condicionó su capacidad para generar situaciones de riesgo.

Los cambios no modificaron el trámite

En el complemento, Del Cero movió el banco con los ingresos de Omar Benavídez y Emiliano González para intentar cambiar la dinámica. El local buscó mayor profundidad, pero no logró imponer condiciones ni sostener continuidad en ataque. La chance más clara llegó justamente con Benavídez, cuyo remate fue contenido por el arquero Maximiliano Díaz. Con el correr de los minutos, el partido se volvió más cortado y perdió fluidez.

Reclamos por el arbitraje

El público local manifestó su malestar con la conducción de Franco Morón. Aunque no hubo una jugada que alterara el marcador, el arbitraje recibió cuestionamientos por su manejo del encuentro. Entre las acciones reclamadas, se mencionó un agarrón de camiseta sobre Oscar Sainz dentro del área que no fue sancionado. El resultado dejó a la serie sin ventaja para ninguno de los dos equipos.

Definición en siete días

El 0 a 0 dejó abierta la final de la Región Cuyo y obligará a Desamparados a buscar un resultado favorable en General Alvear. La revancha se jugará dentro de siete días y definirá qué equipo avanzará en el certamen. Para el conjunto sanjuanino, la variable central será elevar su producción futbolística fuera de casa.