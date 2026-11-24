Galoucura difundió un video con intimidaciones contra el plantel de Atlético Mineiro. La reacción se produjo tras la derrota 2-0 ante Boca en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.

La derrota por 2-0 de Atlético Mineiro ante Boca en la final de la Copa Sudamericana disputada en Barranquilla derivó en amenazas públicas de Galoucura, la barra organizada del club brasileño. El grupo difundió un video en redes sociales en el que apuntó contra el plantel profesional y anunció que irá al predio de entrenamiento para exigir explicaciones. El episodio expone el nivel de tensión que dejó otra definición continental perdida por el equipo.

En el mensaje, los integrantes de la hinchada sostuvieron: "La hinchada lleva cinco años soportando esta mier y no va a seguir así". Luego sumaron una advertencia directa a los futbolistas: "Vamos a organizarnos y vamos a ir al centro de entrenamiento, vamos a ir a aplaudirlos", ironizaron, antes de agregar: "Si intentan hacerse los distraídos detrás de la barrera, nosotros vamos a ir hasta donde estén ustedes". Al cierre de la grabación afirmaron que sus reclamos se mantendrán "dentro de la legalidad".

Por el momento, las críticas quedaron dirigidas exclusivamente al plantel y no incluyeron al entrenador argentino Eduardo Domínguez. La difusión del video elevó la preocupación por la seguridad en torno al equipo, aunque el material no informa medidas oficiales adoptadas por el club ni por las autoridades locales. Tampoco se precisó si hubo denuncias o intervenciones posteriores.

Una serie de derrotas decisivas El malestar de los simpatizantes se apoya en una secuencia de resultados adversos en finales recientes. Con la caída frente a Boca, Atlético Mineiro acumuló su tercer subcampeonato continental consecutivo, después de perder la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la Copa Sudamericana 2025 por penales frente a Lanús. Esa seguidilla amplificó el reclamo de la hinchada sobre el rendimiento del equipo en instancias decisivas.

La tensión también se trasladó al plano local, donde el club dejó pasar otros títulos. Según el texto difundido, perdió la Copa do Brasil 2024 frente a Flamengo y cayó ante su clásico rival, Cruzeiro, en la definición del Campeonato Mineiro 2026. El desenlace inmediato quedó abierto a la espera de eventuales respuestas de la dirigencia, del cuerpo técnico y de las autoridades de seguridad ante un reclamo que, por su tenor, puede derivar en nuevas medidas preventivas.