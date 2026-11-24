La Conmebol confirmó que el torneo volverá a disputarse en Estados Unidos entre el 9 de junio y el 9 de julio de 2028. Participarán diez selecciones sudamericanas y seis de Concacaf.

La Conmebol confirmó este martes que la Copa América se disputará en Estados Unidos en 2028, entre el 9 de junio y el 9 de julio, y que tendrá un nuevo formato. La decisión ratifica la sede que ya había albergado las ediciones de 2016 y 2024. En esta última, Argentina fue campeona.

Según la entidad presidida por Alejandro Domínguez, el torneo reunirá a los diez seleccionados de la Conmebol y a otros seis de la Concacaf, en el marco de una alianza estratégica entre ambas confederaciones. La organización anticipó además que las seis plazas de Concacaf se definirán por mérito deportivo a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se jugará del 17 de junio al 11 de julio de ese año. Ese mecanismo deja atado el acceso al rendimiento en cancha y no a una invitación directa.

Fundamentos de la sedeLas razones expuestas para volver a Estados Unidos son económicas, comerciales y de infraestructura. La Conmebol señaló que, desde el Mundial realizado allí hace pocos meses, el país cuenta con varios estadios renovados en distintas ciudades. Ese escenario reduce necesidades de obra adicional y amplía la disponibilidad de sedes para un torneo de un mes de duración.

Antecedentes regionalesLa presencia de selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe no es nueva en la Copa América. A lo largo de la historia participaron México, finalista en 1993 y 2001, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Honduras, Haití y Canadá. La edición de 2028 profundiza ese esquema de integración y formaliza una participación más amplia de Concacaf.

Antecedente argentinoPara la Selección Argentina, el antecedente inmediato en territorio estadounidense fue favorable. En 2024, defendió el título obtenido en Brasil 2021 y venció 1-0 a Colombia en tiempo extra, con gol de Lautaro Martínez, mientras Lionel Messi permaneció lesionado en el banco de suplentes. En cambio, el recuerdo de su último paso por una Copa del Mundo en Estados Unidos fue distinto: cayó 1-0 en tiempo extra ante España en la final, tras superar a Egipto en octavos y a Inglaterra en semifinales.

Con la confirmación oficial, el próximo paso será la definición operativa del nuevo formato y de las sedes que integrarán el torneo. La clasificación de las seis selecciones de Concacaf dependerá del desarrollo de la Copa Oro 2027, que funcionará como instancia de acceso al certamen continental.