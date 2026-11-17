El equipo de Lionel Scaloni jugará este martes desde las 20 en el Kempes. Emiliano Martínez volvería al arco y el técnico prevé entre cuatro y cinco cambios.

La Selección argentina cerrará la fecha FIFA de noviembre este martes desde las 20 ante Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Será el último amistoso del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que buscará recuperarse de la derrota frente a Uruguay.

En la previa, Scaloni adelantó que realizará modificaciones en la formación y confirmó el regreso de Emiliano “Dibu” Martínez al arco. El marplatense volverá a la titularidad después de superar la fractura de mandíbula que sufrió hace un mes en un partido ante Everton, por la Premier League. Frente a Uruguay, había permanecido en el banco de suplentes.

Cambios previstos “Emiliano va a atajar. Estaba en condiciones en el anterior partido, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli), también optamos por cuidarlo”, explicó Scaloni. Además, anticipó que habrá variantes: “Vamos a hacer cuatro o cinco cambios, depende del entrenamiento”. Entre los nombres que podrían mantenerse desde el inicio figuran Lisandro Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nico Paz y Julián Álvarez.

En defensa también habría movimientos. Agustín Giay tendría la posibilidad de ocupar el lugar de Gonzalo Montiel, mientras que Nicolás Tagliafico ingresaría por Facundo Medina. La principal incógnita pasa por quién acompañará a Lisandro Martínez en la zaga central: el entrenador deberá definir si mantiene a Leonardo Balerdi o si le da una oportunidad a Mariano Troilo, del Parma, o a Aaron Anselmino, del Chelsea.

Definición en Ezeiza En el mediocampo y el ataque también podrían aparecer variantes. Gianluca Prestianni, una de las figuras del Benfica y autor de una asistencia a Julián Álvarez frente a Uruguay, tendría posibilidades de reemplazar a Thiago Almada. Otra alternativa que analiza el cuerpo técnico es la presencia de José López junto a Julián Álvarez en la delantera; sobre ese atacante, Scaloni sostuvo: “Es una garantía para nosotros y a medida que podamos le daremos minutos”.

El cuerpo técnico definirá el equipo en el entrenamiento previsto para las 18 en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. La delegación argentina viajará a Córdoba durante la mañana del martes y por la noche enfrentará a Costa Rica en el Kempes. El encuentro tendrá como árbitro al brasileño Bruno Arleu y será televisado por TyC Sports y Telefe.