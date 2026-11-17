El actual director nacional del arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, quedó bajo investigación tras registrarse cobros por más de 420 millones de pesos desde la entidad madre del fútbol argentino.

La causa se abrió a partir del secuestro de registros internos durante los allanamientos judiciales realizados a la AFA por distintas causas en lo que va del año. Ese material quedó incorporado a una pesquisa que ahora revisa pagos en efectivo y transferencias bancarias vinculadas con el funcionario del arbitraje. El expediente quedó en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Pagos bajo revisión

Según los registros incorporados a la causa, los movimientos investigados se distribuyen en dos etapas: entre noviembre de 2020 y abril de 2022, y luego entre 2024 y marzo de 2025. En la primera secuencia se asentaron 20 entregas de dinero en efectivo por más de 10,8 millones de pesos de la época, equivalentes hoy a unos 306 millones de pesos tras la actualización por inflación. El primer desembolso consignado figura el 2 de noviembre de 2020, con otros tres movimientos ese mismo mes y pagos periódicos durante el año siguiente.

La secuencia se interrumpió en julio y volvió a aparecer en abril de 2022. Luego, los últimos pagos investigados ocurrieron entre 2024 y marzo de 2025, con lo que el total supera los 420 millones de pesos entre ambas etapas. El material relevado incluye alrededor de 275.000 movimientos, además de documentos internos, facturas y correos electrónicos.

La denuncia por lavado

En paralelo, Beligoy recibió una denuncia por presunto lavado de dinero a partir de operaciones inmobiliarias observadas por la Justicia. Entre los elementos mencionados figura la compra de dos departamentos en La Plata por 261 mil dólares en 2024, inmuebles que nunca recibió. También se incorporó la adquisición de una propiedad a estrenar en Villa Devoto, realizada en junio de este año por Beligoy y su esposa, por la que pagaron USD 490.000.

De acuerdo con el texto original, la vivienda ronda los 380 metros cuadrados y cuenta con espacios adicionales en el subsuelo y cocheras. El valor informado quedó por debajo de lo establecido en la zona, donde el metro cuadrado se ubica entre 2.800 y 5.000 dólares. La denuncia por presunto lavado de dinero fue presentada ante la Justicia federal este lunes y será analizada por los tribunales, que deberán revisar los movimientos económicos y patrimoniales detectados en la investigación.