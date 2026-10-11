El Sub 19 masculino obtuvo el bronce y el Senior femenino fue subcampeón tras caer ante España. Las delegaciones regresan al país y tendrán recepción en San Juan.

San Juan recibirá este domingo a las selecciones argentinas de hockey sobre patines de las categorías Sub 19 masculino y Senior femenino, que regresan al país tras competir en torneos internacionales con resultados destacados. El combinado masculino obtuvo la medalla de bronce y el equipo femenino alcanzó la final, en la que cayó ante España y se quedó con la medalla de plata. La llegada de ambas delegaciones se inscribe en la relación histórica de la provincia con esta disciplina, que tiene fuerte arraigo en clubes y en la afición local.

El resultado del Sub 19 masculino representa un tercer puesto en el podio y confirma la competitividad del seleccionado en su categoría. En el caso del Senior femenino, el subcampeonato llegó luego de una campaña que lo llevó hasta el partido decisivo frente al conjunto español. En ambos casos, los logros se producen en competencias de nivel internacional y vuelven a ubicar a deportistas argentinos en posiciones de relevancia regional y mundial.

Vínculo con la provincia

La recepción en San Juan adquiere relevancia por el peso que el hockey sobre patines tiene en la provincia, donde la disciplina forma parte de la identidad deportiva y social. La nota de regreso de las selecciones también funciona como reconocimiento a la representación argentina en torneos fuera del país. Para el ecosistema local de clubes, entrenadores y familias vinculadas al deporte, el arribo de las delegaciones concentra atención por el vínculo entre competencia internacional y formación de jugadores.

Resultados y antecedentes

El material disponible no detalla sede, fecha de los torneos ni autoridades presentes en la recepción, por lo que el dato central es el retorno de ambas selecciones con medalla asegurada. El Sub 19 masculino suma un bronce y el Senior femenino una plata, dos resultados que consolidan la presencia argentina en el calendario internacional de la disciplina. La información también deja abierta la expectativa por eventuales actividades de reconocimiento en la provincia, aunque no se informaron anuncios oficiales al respecto.

Próximo paso

Con el regreso de las delegaciones, el punto a seguir será la recepción en San Juan y cualquier comunicación institucional sobre homenajes, actividades o participación de autoridades deportivas. El dato verificable por ahora es que ambas selecciones vuelven al país con podio y que la provincia será el punto de llegada de los equipos.