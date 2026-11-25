La provincia cerró la temporada 2026 con resultados en motocross, enduro y velocidad. Hubo un campeonato y varios segundos y terceros puestos.

El motociclismo sanjuanino cerró la temporada 2026 con presencia en los podios de los campeonatos argentinos de motocross, enduro y velocidad. Los resultados incluyeron un título y varias ubicaciones de segundo y tercer puesto en distintas categorías.

En el Campeonato Argentino de Motocross, Arturo Bretillot fue subcampeón en MX1B y Catalina Rodríguez terminó segunda en MNMX A. También se ubicaron terceros Gastón Senatore en MX3C, Domingo González en MNMX B y Cielo Páez Flaqué en WMX B, de acuerdo con los resultados de la competencia.

En Enduro, el mejor resultado fue el campeonato obtenido por Fernando "Peluca" Hierrezuelo en Master A. Además, Ariel Navarro fue subcampeón en Master C, Pedro López en Master D, Manuel Roda en Promocional y Joaquín Carbajal en Principiantes, lo que amplió la presencia provincial en esa disciplina.

En velocidad, Mateo Bongiovanni finalizó tercero en la categoría SBK Pro del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV). En paralelo, Melina Bretillot se consagró campeona del Enduro Classics tras ganar la última fecha disputada en Mendoza, en la categoría Damas.

Con esos resultados, San Juan terminó la temporada con representantes en el podio de tres disciplinas del motociclismo nacional. El cierre deja como dato verificable la consolidación de actuaciones provinciales en campeonatos argentinos de distintas especialidades.