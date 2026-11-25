La definición por un lugar en el Federal A entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear sumó nuevas tensiones tras las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi. El exdirector técnico cuestionó públicamente la serie y sostuvo que el equipo mendocino será el próximo ascendido. Sus dichos se produjeron en un contexto ya atravesado por reclamos sobre el arbitraje y por antecedentes recientes entre ambos clubes.

Caruso afirmó que Pacífico habría recibido una promesa de ascenso en la temporada pasada y que ese objetivo no se concretó. “Pacífico es el equipo que va a ascender y es el equipo que el año pasado le prometieron el ascenso y le fallaron porque tuvieron que quedar bien con otro equipo. Ahora a Pacífico no se lo saca nadie”, manifestó. En la misma intervención, desestimó las chances de Desamparados con una frase que también generó repercusión: “Desamparados, gracias por participar”.

Señalamientos sobre el arbitraje

El tramo más sensible de sus declaraciones fue la advertencia sobre la revancha en General Alvear. “Lo van a cocinar. Te van a poner a Reckers, te van a poner a Luis Martínez, te van a poner a cualquiera de esos para fumarte uno”, dijo, al aludir a posibles designaciones arbitrales para el partido decisivo. Se trata de una acusación sin respaldo comprobado en el material disponible, pero que volvió a instalar sospechas sobre el desarrollo de la final. En ese marco, el foco quedó puesto en la transparencia de la terna que será designada para el encuentro.

Antecedentes de la serie

La controversia ya venía acumulando episodios desde el primer cruce, disputado en el estadio José Eduardo Nehin, donde Desamparados y Pacífico igualaron sin goles. El árbitro Franco Morón quedó bajo cuestionamientos por decisiones que generaron malestar en el entorno sanjuanino, en particular por dos posibles penales no sancionados y otras resoluciones disciplinarias. Ese antecedente alimentó la sensibilidad con la que se sigue la revancha y explica parte de la reacción que provocaron las palabras de Caruso Lombardi.

Vínculo institucional en General Alvear

A esa discusión se sumó un dato institucional que volvió a circular en el ambiente futbolístico: la relación de Andrés Merlos con Pacífico y con la Liga Alvearense de Fútbol. Según el material difundido, el árbitro mendocino asumió la presidencia de esa entidad en febrero de 2024, tras ser propuesto por el Club Colón y elegido por unanimidad. La relevancia de ese antecedente surge por el papel que cumple la liga en el fútbol de General Alvear y por su vínculo con el club que disputa la final ante el conjunto sanjuanino.

Un historial que sigue pesando

El episodio también se inscribe en una serie de reclamos previos entre ambos equipos. En la edición 2025, Fernando Rekers fue cuestionado por la expulsión de Tomás Romero, y ahora el clima volvió a tensarse con nuevas sospechas públicas. De acuerdo con el texto original, Desamparados pidió para esta temporada una determinada conformación arbitral, aunque ese planteo quedó incompleto en el material disponible. La próxima referencia concreta será la designación de la terna para la revancha, que definirá si la serie se juega bajo el mismo nivel de controversia o con un marco de mayor previsibilidad.