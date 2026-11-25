Pablo Castro difundió un comunicado tras las críticas por los fallos en la final con Desamparados. Sostuvo que el club no tiene injerencia en las decisiones arbitrales y destacó los números del equipo.

La final de la Región Cuyo entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear sumó una respuesta pública del entrenador del conjunto mendocino, Pablo Castro, luego de las declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi sobre supuestas ventajas arbitrales. En un comunicado difundido en las cuentas oficiales de Sport Club Pacífico, el director técnico rechazó cualquier vínculo con las decisiones de los jueces y cuestionó que se ponga en duda la honestidad deportiva de la institución. La intervención del entrenador se produjo en medio de una definición que quedó atravesada por esas acusaciones y por las sospechas que, según el texto original, rodean la relación institucional entre el fútbol de General Alvear y Andrés Merlos.

Descargo institucional Castro afirmó: "Somos ajenos a las decisiones arbitrales. No tenemos injerencia sobre ellas y considero injusto que se utilicen como argumento para poner en duda nuestra honestidad deportiva o el trabajo institucional". El planteo buscó despegar al club de cualquier influencia sobre el arbitraje y, al mismo tiempo, responder a las críticas que circularon después de la serie de partidos. En ese marco, el entrenador pidió que el análisis de la campaña no quede reducido a episodios puntuales de juego. La comunicación oficial del club funcionó como una defensa pública frente a las versiones que cuestionaron la legitimidad del recorrido deportivo.

Los números de la campaña Castro también puso el foco en los datos deportivos del equipo. Según detalló, Pacífico disputó 11 partidos, con siete victorias, tres empates y una derrota. Además, marcó 26 goles, recibió seis y mantuvo el arco en cero en siete encuentros. Con esas cifras, el conjunto terminó primero en su zona y llegó a la final de la Región Cuyo. El entrenador sostuvo que ese recorrido respondió a la planificación, al esfuerzo de los futbolistas, al cuerpo técnico y a los dirigentes que acompañan el proyecto.

Reclamo por el mérito deportivo En su descargo, el DT señaló que "podemos discutir una decisión arbitral, pero reducir toda una campaña a determinadas situaciones de juego es desconocer una parte fundamental del fútbol: el mérito colectivo". También cuestionó las opiniones que, a su entender, desvalorizan el trabajo del plantel y pidió que los jugadores sean reconocidos por sus resultados. "La libertad de opinar no convierte una interpretación en una verdad absoluta. Y el conocimiento del fútbol también se demuestra teniendo la humildad de reconocer el mérito ajeno", agregó en el comunicado difundido por el club mendocino.

Lo que viene Castro cerró su mensaje con una referencia a la revancha que se jugará en General Alvear, donde Pacífico afrontará el compromiso con respeto por Desamparados y con la convicción de buscar el objetivo deportivo. "No buscamos reconocimiento ni pretendemos entrar en polémicas. Tenemos la suficiente autocrítica para reconocer nuestros errores y la suficiente personalidad para defender nuestros méritos", expresó. En el cierre, afirmó: "Los objetivos se conquistan, no se anticipan. Tenemos la tranquilidad de saber cómo trabajamos, la convicción de saber quiénes somos y la determinación de saber hacia dónde queremos ir". La definición de la serie quedó así marcada por las críticas arbitrales y por la respuesta institucional del club mendocino.