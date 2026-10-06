El encuentro será el 7 y 8 de octubre y tendrá capacitaciones, disertantes y aval ministerial. También participarán figuras del deporte adaptado y social.

San Juan será sede el 7 y 8 de octubre del tercer Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, una actividad orientada a la capacitación de docentes, profesores, estudiantes y personas vinculadas al deporte. La propuesta se desarrollará en el marco del Mes de la Inclusión Deportiva, establecido por ley en la provincia.

En diálogo con radio Mil20, Julián Suraci, director de Políticas Educativas e Inclusivas, sostuvo que el objetivo del encuentro excede la práctica deportiva y apunta a generar herramientas para la convivencia en espacios comunes. “Para nosotros también es muy importante tener la parte de las capacitaciones, de aprender, de buscar herramientas y de que las personas entendamos que la inclusión real es cuando todos convivimos en un mismo espacio sin importar si tenemos discapacidad o no”, señaló.

Capacitaciones y alcance

Suraci indicó que durante ambas jornadas se abordarán el deporte adaptado, el convencional, el social y el de alto rendimiento. Según explicó, la intención es que el congreso aporte recursos para profesores de Educación Física, docentes, estudiantes y personas que desarrollan actividades deportivas. También remarcó que la formación es clave para evitar la falta de seguridad que puede aparecer ante el trabajo con personas con discapacidad.

El funcionario afirmó que la motivación de quienes practican una disciplina y el acompañamiento familiar son condiciones centrales para sostener la inclusión deportiva. “Lo primero que nosotros buscamos son las ganas de los chicos, de las personas, porque sin esas ganas obviamente no va a estar”, expresó. Añadió que el entorno familiar resulta determinante para que una práctica pueda mantenerse en el tiempo.

Infraestructura y financiamiento

Otro de los ejes señalados fue la infraestructura. Suraci reconoció que se trata del aspecto que requiere más tiempo y recursos, aunque destacó que existe mayor predisposición de clubes y dirigentes para avanzar en accesibilidad. En ese marco, afirmó que “la infraestructura es el paso más lento” y sostuvo que se observan cambios progresivos en los espacios deportivos. También mencionó que la organización cuenta con colaboración de empresas privadas, entre ellas Vicuña, Turismo Auditorio, Veladero, EPSE, Hotel Del Bono y Restaurant La Vita.

Las inscripciones permanecen abiertas y el congreso cuenta con resolución ministerial y el aval correspondiente, según informó el director de Políticas Educativas e Inclusivas. Los docentes que necesiten acceder a la documentación pueden ingresar a deporteinclusivo.com.ar, donde está disponible la resolución para su descarga. La organización indicó que la convocatoria también está dirigida a quienes desarrollan actividades deportivas en los barrios, con el objetivo de ampliar el alcance territorial de la propuesta.

Disertantes y cierre

El programa incluye la participación de José “Pepe” Melanz, medallista y campeón mundial de natación, el miércoles, y el cierre del jueves a cargo de Silvio Velo, exintegrante de Los Murciélagos y campeón olímpico. Además, intervendrá la Fundación River Plate con una exposición sobre deporte social. Suraci sostuvo que la selección de disertantes responde al criterio de combinar voces con y sin discapacidad dentro de una misma agenda de trabajo.