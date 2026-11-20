El ex capitán de Los Pumas obtuvo uno de los dos lugares del hemisferio sur. La UAR y la Unión Sudafricana respaldaron su candidatura.

El ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot fue electo este jueves 19 de noviembre como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de World Rugby, en representación de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur. La designación se definió en Dublín, Irlanda, durante la reunión oficial del Consejo de la entidad internacional.

La candidatura de Pichot fue presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y recibió el respaldo de la Unión Sudafricana de Rugby. Con ese apoyo, el dirigente obtuvo uno de los dos puestos destinados a representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur, en un órgano que interviene en las decisiones centrales del rugby mundial.

Alcance institucional La elección mantiene a la Argentina con presencia en un espacio de conducción internacional y ratifica la incidencia de la UAR en el esquema de representación de World Rugby. Según el texto difundido, la designación también fue presentada como un reconocimiento a la trayectoria, el liderazgo y el compromiso de Pichot con el desarrollo del deporte a nivel internacional.

Tras conocerse el resultado, la UAR felicitó al dirigente. Por su parte, Pichot expresó: “Es un orgullo y una gran responsabilidad asumir nuevamente el compromiso de contribuir al desarrollo del rugby mundial. Creo en la importancia de seguir impulsando un deporte verdaderamente global, con mayores oportunidades de crecimiento para todas las naciones y un modelo económicamente sustentable a largo plazo”.

Luego agregó: “Agradezco a la UAR por la confianza y a Sudáfrica por el respaldo a mi candidatura. Quiero también felicitar a John Eales por su elección y reconocer a Greg Barclay por su participación en este proceso. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de aportar mi experiencia y trabajar por un rugby más inclusivo, competitivo y sostenible, con una visión estratégica de futuro”.

Repercusión en la UAR El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, sostuvo que para la entidad es “un enorme orgullo” que Pichot haya sido elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby. También afirmó que su trayectoria, experiencia y compromiso con el desarrollo del deporte constituyen un reconocimiento al camino recorrido por el rugby argentino en el plano internacional. La próxima referencia institucional será el trabajo que el dirigente desarrolle dentro del comité, en un contexto de decisiones sobre crecimiento, financiamiento y sostenibilidad del rugby mundial.