La delegación provincial sumó siete oros, cinco platas y dos bronces en el Campeonato Argentino de Pista. La Federación Sanjuanina no pudo costear el viaje y los ciclistas compitieron por su cuenta.

El ciclismo sanjuanino terminó primero en el medallero general del Campeonato Argentino de Pista, disputado en Rafaela, con siete medallas de oro, cinco de plata y dos de bronce. La actuación se produjo pese a que la Federación Sanjuanina de Ciclismo no pudo presentarse como institución por falta de fondos para solventar los viajes.

Según el propio desarrollo de la competencia, los pedalistas decidieron viajar por sus medios y asumir los gastos para poder representar a San Juan. Ese dato explica el contexto en el que se obtuvo el resultado deportivo y también la magnitud del esfuerzo económico que debió afrontar la delegación para estar en la prueba nacional.

Protagonistas del cierre Entre las figuras sobresalió Maribel Aguirre, quien cerró el certamen con una medalla de oro en la Madison femenina, junto con su hermana Ludmila Aguirre. Además, las dos sanjuaninas ocuparon los dos primeros lugares en la prueba de eliminación de damas elite, con Ludmila Aguirre en el primer puesto y Maribel Aguirre como escolta.

La última jornada también dejó otro título para la provincia en la eliminación masculina elite, donde Rubén Gabriel Ramos obtuvo la medalla de oro. Con esos resultados, la delegación cerró la competencia con presencia en los principales podios y consolidó el liderazgo sanjuanino en la clasificación general del torneo.

Antecedente y efecto El resultado vuelve a ubicar al ciclismo de San Juan entre las referencias nacionales de la disciplina, pero también deja expuesta la dependencia de recursos para sostener la participación en campeonatos argentinos. El dato relevante para el seguimiento es que la provincia finalizó en lo más alto del medallero aun sin respaldo institucional para financiar el viaje, una variable que condiciona futuras presentaciones si no se resuelve el esquema de apoyo.