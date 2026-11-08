Sportivo Desamparados juega desde las 20.30 en el Serpentario ante el equipo de Justo Daract. La revancha será el próximo fin de semana en San Luis.

Sportivo Desamparados juega esta noche un partido central en su recorrido hacia el Federal A. Desde las 20.30, el equipo sanjuanino recibe en el Estadio Serpentario a Defensores de Belgrano, de Justo Daract (San Luis), por la ida de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

El conjunto dirigido por Mauricio Del Cero llega con respaldo deportivo tras eliminar a Unión de Villa Krause con un global de 3 a 1. En la revancha de esa serie se impuso 2 a 0 en el Serpentario, con goles de penal de Tomás Garro y Lucas Quiroga, resultado que lo depositó en esta instancia. La llave define el acceso a la final regional y mantiene abierta la posibilidad de avanzar en el camino al ascenso.

Antecedentes recientes El plantel también llega después de consagrarse el jueves pasado en el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina, tras vencer a Minero. Ese título cortó una racha de ocho años sin festejos locales y habilitó una Superfinal ante el mismo rival, prevista entre martes y miércoles. La seguidilla de partidos obliga al cuerpo técnico a administrar cargas y resultados en dos frentes competitivos.

El equipo permanece concentrado desde el sábado en Villa Tacú, Zonda, y Del Cero definirá la formación horas antes del encuentro. Según explicó el cuerpo técnico, el plantel dispone de recambio suficiente para sostener la exigencia de esta noche sin perder de vista la Superfinal que se aproxima. Del otro lado, Defensores de Belgrano llegó a San Juan el día previo y se instaló en Ullum, con la intención de obtener un resultado que le permita definir la serie como local.

Lo que viene La revancha está prevista para el próximo fin de semana en San Luis, probablemente en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. El ganador de la llave avanzará a la final de la Región Cuyo frente al vencedor del cruce mendocino entre Argentino y Pacífico. En el plano organizativo, el arbitraje estará a cargo del mendocino Matías Ariel Fernández Zapata, acompañado por Juan Pablo González, Maximiliano Czckil y Agustín Lira; Fernández ya dirigió a Desamparados en enero de 2025, cuando el equipo empató 1 a 1 ante Unión de Villa Krause.

En lo que va del torneo, Desamparados acumula cuatro victorias, tres empates y una derrota en ocho presentaciones, con 12 goles a favor y cinco en contra. Como local, registra tres triunfos y un empate. Las entradas pueden comprarse online por AccesFan o de manera presencial este domingo en la secretaría del club de 10 a 17 y en las boleterías del estadio desde las 18; los socios ingresan gratis a la popular, mientras que la platea baja cuesta $5.000 y la alta $10.000, con tarifas diferenciales para no socios, menores y jubilados.