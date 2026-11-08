El argentino terminó por delante de Pierre Gasly en Interlagos, pero no sumó unidades. La carrera estuvo condicionada por la lluvia y los cambios de neumáticos.

Otro fin de semana negro para Alpine y el argentino Colapinto

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el 13° puesto y volvió a quedarse sin sumar unidades. En el circuito de Interlagos, el piloto argentino tuvo una carrera condicionada desde la largada, cuando perdió varias posiciones y quedó obligado a remontar.

El inicio resultó adverso para Colapinto. Al apagarse las luces, el Alpine pareció quedarse sin potencia suficiente y varios pilotos lo superaron de inmediato, entre ellos Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc y su compañero Pierre Gasly. Desde ese momento, el argentino quedó lejos de la zona de puntos y tuvo que reconstruir su carrera en un escenario cambiante.

Estrategia y lluvia La prueba estuvo marcada por la lluvia inicial, el secado posterior del asfalto y nuevas precipitaciones en el tramo final. Ese contexto obligó a los equipos a modificar los planes de neumáticos y a realizar detenciones adicionales en boxes. En ese marco, Colapinto logró avanzar algunas posiciones y defenderse en distintos tramos, aunque sin ingresar a la pelea por los diez primeros lugares.

Resultado de Alpine El argentino terminó por delante de Gasly, que cruzó la meta en el 14° lugar. Sin embargo, la escudería francesa volvió a quedar afuera de los puntos y completó otro fin de semana sin presencia entre los diez mejores. Colapinto acumula así su sexto Gran Premio consecutivo sin sumar unidades, mientras que Alpine apenas consiguió un punto en las últimas seis fechas, por el décimo puesto de Gasly en Austin.

La punta de la carrera En la definición, Lando Norris se quedó con la victoria tras recuperar el liderazgo y controlar el ritmo de la prueba. Verstappen fue uno de los protagonistas del domingo: largó 21° y terminó segundo después de remontar 19 posiciones. El podio lo completó Isack Hadjar, mientras que George Russell y Kimi Antonelli finalizaron cuarto y quinto, respectivamente. Para Colapinto, el cierre dejó otra carrera sin puntos y con el equipo francés todavía sin respuestas para revertir su serie negativa.