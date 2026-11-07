Con un gol de Enner Valencia en el cierre, Boca venció a Defensa y Justicia en La Bombonera . El resultado definió la tabla anual y dejó sin premio a sus perseguidores.

Con un gol de Enner Valencia a los 50 minutos del segundo tiempo, Boca Juniors venció 1-0 a Defensa y Justicia en La Bombonera y se quedó con la tabla anual. El tanto llegó en la última jugada y resolvió una definición que tenía impacto directo sobre la clasificación final de la temporada.

En el primer tiempo, la visita dispuso de las ocasiones más claras. El equipo dirigido por Vaccari encontró espacios y estuvo cerca de abrir el marcador, pero Montero respondió en un mano a mano ante Gutiérrez. Además, Martínez tuvo dos oportunidades de cabeza, una de ellas con un remate que dio en el travesaño.

Las respuestas de Boca llegaron a través de Merentiel, uno de los atacantes más activos del equipo. El delantero probó con un remate desviado después de una buena jugada de Villa y también convirtió, aunque su gol fue anulado por una posición adelantada muy ajustada. En esa fase, el local no logró sostener la posesión ni traducir sus aproximaciones en ventaja.

En el complemento, el conjunto xeneize salió con mayor decisión y tomó el control del partido. Generó varias ocasiones para ponerse en ventaja, pero se encontró con Borgogno, que respondió con solvencia bajo los tres palos. El arquero de Defensa y Justicia le negó el gol a Di Lollo, Villa y Aranda, y sostuvo el empate hasta el tramo final.

Definición de la tabla anual El triunfo de Boca también incidió en la puja por el primer puesto de la tabla anual. Rosario Central le ganó 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Julián Fernández y Emanuel Coronel, pero no le alcanzó para desplazar al equipo de La Ribera. En paralelo, Argentinos Juniors perdió 2-0 frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y también dejó pasar su oportunidad en la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

Con este resultado, Boca Juniors cerró la fecha con un triunfo agónico que le permitió quedarse con la tabla anual. La definición dejó pendiente el orden final de la clasificación general, con impacto sobre la lectura deportiva de la temporada y sobre la ubicación de los equipos en la etapa siguiente.