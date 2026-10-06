El equipo sanjuanino terminó segundo en la Liga de Honor Femenina en su primera temporada. Superó los playoffs y llegó a la final nacional.

El equipo femenino de goalball de San Juan se consagró subcampeón de la Liga de Honor Femenina en su primera participación en esa competencia nacional. El resultado lo ubicó entre los principales equipos del país y cerró una campaña con acceso a playoffs y final.

En la última fecha de la fase regular, las sanjuaninas vencieron 11 a 1 a Las de Acero y luego superaron 4 a 3 a Las Mapaches. Con esos resultados terminaron terceras en la clasificación y obtuvieron el pase a la etapa eliminatoria. Ese desempeño les permitió seguir en carrera por el título en un torneo de alcance nacional.

Camino a la final

En cuartos de final, San Juan derrotó 11 a 3 a Roselinas B y avanzó a semifinales, donde volvió a cruzarse con Las Mapaches. Allí ganó 6 a 3 frente al conjunto bicampeón de ediciones anteriores y accedió a la definición por el campeonato. En la final, el equipo sanjuanino cayó ante Legendarias, que se quedó con el título.

Plantel y cuerpo técnico

El plantel estuvo integrado por Milagros Domínguez, Ana Cáceres, Camila Contreras, Kiara Santillán y Almendra Luque. El cuerpo técnico estuvo conformado por Valeria Tello, como técnica; Leandro Noyola, asistente; y Emilce Farías, integrante del staff. La nómina completa da cuenta de una estructura deportiva que sostuvo la campaña durante toda la competencia.

Acompañamiento oficial

Según informó el material difundido, el equipo contó con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. En ese marco, el deporte adaptado provincial continuó con su presencia en torneos nacionales. El subcampeonato deja a San Juan con una referencia competitiva para la próxima temporada de la Liga de Honor Femenina.