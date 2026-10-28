La provincia aplicará restricciones de tránsito por tramos y horarios durante las dos carreras de Ironman . No habrá cortes totales en las arterias principales, según el cronograma oficial.

San Juan tendrá restricciones de circulación vehicular por tramos y horarios durante este fin de semana, cuando se disputen dos pruebas de Ironman, la competencia de triatlón que combina natación, ciclismo y carrera a pie. El esquema oficial prevé desvíos y controles sin cortes totales de las arterias principales de la provincia. La organización alcanza a calles, avenidas y rutas de distintos departamentos, con impacto sobre la movilidad urbana y el acceso a zonas turísticas y deportivas.

La actividad comenzará este viernes 30 de octubre con la prueba 51.50 y continuará el domingo 1° de noviembre con el Ironman completo, según el cronograma difundido. El material oficial destaca que San Juan será sede de las tres distancias oficiales del circuito, dato que la ubica como la única ciudad del mundo con esa condición. Ese antecedente explica la magnitud operativa del evento y la necesidad de coordinar tránsito, seguridad y transporte público.

Viernes y sábado. Para el viernes 29 de octubre, hasta las 9 se podrá ingresar al dique Punta Negra. En la diagonal del RIM 22, en Marquesado, el tránsito será controlado por efectivos de la Policía con prioridad para el transporte público entre las 11.30 y las 12. Además, en calle Nuche, desde el Parque Rivadavia hasta calle Ángel de Rojas, la circulación vehicular se limitará entre las 10.30 y las 12.30. El sábado 30 de octubre habrá restricción en calle España, entre avenida Libertador e Ignacio de la Roza, de 10 a 13.

Domingo con el mayor alcance. El domingo 31 de octubre, la rotonda de calle Las Moras tendrá circulación restringida desde las 8, al igual que la Ruta 60 hacia Ullum. En ese caso, se recomendó circular por avenida Ignacio de la Roza hasta Zonda. También habrá restricciones en la avenida Costanera, en Chimbas, entre las 8 y las 17.30, y en calle Centenario, desde calle Salta hasta Ruta 40 Norte. Para llegar a Albardón se podrá circular por un carril y la colectora de Ruta 40 Norte.

Desvíos y controles. El anillo externo de la Circunvalación, desde Tucumán hasta la salida de calle Urquiza, tendrá restricción entre las 12 y las 19. En el Conector Sur, sector Este, se podrá circular hasta las 14, mientras que desde Circunvalación hasta la Estación de Trasbordo de RedTulum la restricción regirá entre las 12 y las 18. Los cruces del conector serán coordinados por efectivos policiales, según el esquema informado. Además, en avenida Libertador, entre calle Urquiza y calle Sarmiento, habrá restricción desde las 14.

En Ruta 40 Sur, desde calle 11, Gendarmería derivará el tránsito por calle Alfonso XIII y por Mendoza. En la zona aledaña al Parque de Mayo, comprendida por Las Heras, España, 25 de Mayo y Cortínez, el acceso será únicamente peatonal desde las 15. El operativo deja como variable principal el horario de las restricciones y la necesidad de seguir las indicaciones policiales durante toda la jornada dominical.