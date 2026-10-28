El equipo de La Paternal venció a Independiente Rivadavia con un gol de Sebastián Prieto. Quedó segundo en la Zona B y en la tabla anual.

Argentinos Juniors derrotó 1-0 a Independiente Rivadavia en el estadio Diego Armando Maradona, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2026, y aseguró su clasificación a los octavos de final. El resultado le permitió sostener su posición en la pelea por los primeros lugares de la Zona B y de la tabla anual. En un partido cerrado, la diferencia llegó recién en el complemento.

El único gol lo marcó Sebastián Prieto a los 22 minutos del segundo tiempo, con un remate desde afuera del área. Esa acción definió un trámite parejo y le dio al conjunto de La Paternal tres puntos relevantes en la recta final de la fase regular. El equipo local administró la ventaja hasta el cierre y sostuvo el triunfo sin modificaciones en el marcador.

La Zona B

Con esta victoria, Argentinos Juniors llegó a 28 puntos en la Zona B, la misma cantidad que Rosario Central, aunque quedó segundo por diferencia de gol. Ese criterio de desempate es el que define la ubicación entre equipos igualados en puntos. La posición resulta clave porque ordena la definición de los cruces de la etapa eliminatoria.

Tabla anual

En la tabla anual, el equipo suma 57 unidades, también igualado con Boca, y ocupa el segundo puesto por diferencia de gol. La acumulación de puntos en esa clasificación incide en la proyección hacia las competencias y en el orden general de la temporada. Con la clasificación a octavos ya garantizada, el próximo objetivo será sostener el rendimiento en las fechas que restan de la fase regular.

El cierre del tramo inicial del torneo deja a Argentinos Juniors con margen para administrar la recta final y llegar a los cruces con su lugar asegurado. La evolución de la Zona B y de la tabla anual seguirá condicionando su posición de partida en la definición del campeonato.