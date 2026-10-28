Este martes se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre del entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni. La noticia fue confirmada a Radio 2 por fuentes del círculo íntimo de la familia. El deceso ocurrió en Pujato, localidad santafesina donde nació el director técnico.

La madre del entrenador atravesaba desde hacía cerca de cinco años un cuadro de salud complejo, según el material difundido. Ese proceso había sido mencionado por el propio Scaloni en distintas instancias públicas durante su ciclo al frente del seleccionado. La confirmación del fallecimiento se produjo mientras el técnico se trasladaba hacia su pueblo natal para despedir a su madre.

Antecedentes públicos El primer gesto público de Scaloni se produjo después de la consagración en la Copa América 2021, disputada en Brasil. En los festejos, el entrenador rompió en llanto y dedicó el título a su madre con una frase que quedó registrada en aquel momento: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”.

Más tarde, el 15 de octubre de 2021, luego de una victoria frente a Perú por las Eliminatorias, el técnico volvió a referirse a la situación familiar en una conferencia de prensa. En esa ocasión, y con el Mundial de Qatar 2022 todavía por delante, expresó: “No estoy para pensar en el Mundial”. La referencia mostró el peso que tenía entonces la situación de salud de Eulalia Marzetti en la agenda personal del entrenador.

Contexto y alcance La confirmación del fallecimiento se conoció en un momento en que Scaloni mantiene su actividad al frente del seleccionado nacional. El hecho tiene dimensión pública por el cargo que ocupa el entrenador y por la exposición que él mismo dio a la situación familiar en los últimos años. Por el momento, no se informaron otros detalles sobre el velatorio ni sobre eventuales actividades del seleccionador en los próximos días.