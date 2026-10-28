La profesora y competidora de Tang Soo Do recibió dos nominaciones en el mismo año. Una ceremonia será en Filipinas y la otra en Buenos Aires.

La sanjuanina Melisa Mulet, profesora y competidora de Tang Soo Do, fue nominada al Salón de la Fama de Corea en la categoría de mejor competidora, en un reconocimiento que se concretará en Filipinas la próxima semana. A ese anuncio se sumó una segunda nominación al Salón de la Fama de Argentina, por su trayectoria y desempeño deportivo.

El Tang Soo Do es un arte marcial de origen coreano, y Mulet trabaja vinculada a una federación internacional que le permite participar en distintas instancias de competencia y reconocimiento. Su recorrido comenzó en el ámbito provincial, con presentaciones en torneos disputados en San Juan, y con el tiempo amplió su proyección hacia escenarios nacionales e internacionales.

Reconocimiento internacional En junio de este año, la deportista recibió la nominación al Salón de la Fama de Corea. Según el material difundido, la ceremonia se realizará la próxima semana en Filipinas, donde tendrá la oportunidad de recibir esa distinción. La referencia ubica el premio en una instancia internacional y en una categoría vinculada con su desempeño competitivo.

Distinción nacional A la vez, el Salón de la Fama de Argentina la nominó por su trayectoria y por su desempeño como competidora. La entrega será en Buenos Aires, en un acto previsto en el Regimiento de Patricios, y un maestro de Mar del Plata recibirá la nominación en su nombre. Luego de regresar de Filipinas, Mulet deberá viajar a la capital del país para participar de esa instancia.

La propia deportista expresó su alegría por ambos reconocimientos y los vinculó con objetivos que persigue desde hace tiempo. La doble nominación en el mismo año coloca su carrera en un punto de visibilidad particular dentro de las artes marciales, con dos ceremonias previstas en escenarios distintos y con alcance internacional y nacional.

El cronograma inmediato queda marcado por la ceremonia en Filipinas la próxima semana y, después, por el acto en Buenos Aires, en el Regimiento de Patricios.