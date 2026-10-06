La preselección entrena desde el 14 de agosto para jugar en Mendoza entre el 9 y el 15 de noviembre. Debutará el 10 ante el local, último campeón.

La preselección sanjuanina de básquetbol femenino se entrena todos los fines de semana de cara a los Juegos Binacionales de la Integración Andina “Cristo Redentor”, que se disputarán del 9 al 15 de noviembre en Mendoza. El equipo de San Juan debutará el 10 de noviembre frente al seleccionado local, vigente campeón del certamen.

Se trata de la 27ª edición de la competencia juvenil, reservada para deportistas de entre 14 y 18 años. El torneo debía realizarse en 2024, pero fue postergado por motivos presupuestarios; además de esa reprogramación, la otra suspensión registrada fue la de 2020 por la pandemia. En esta edición participarán más de 2.000 atletas de cuatro provincias argentinas —San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza— y de cuatro regiones chilenas —Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Maule—.

Preparación y conducción

El plantel trabaja desde el 14 de agosto bajo la conducción de Fernando Llarena, acompañado por la asistente Luz Pittaluga. Según explicó el entrenador, “desde la primera convocatoria venimos entrenando todos los fines de semana”. También señaló que solicitaron viajar a Mendoza para disputar un amistoso y que las prácticas se realizan sábado y domingo, en función de la competencia federativa en curso de las jugadoras.

Sede y grupo

Los partidos se jugarán en dos escenarios mendocinos: el Estadio Vicente Polimeni y el Estadio de la Federación de Box, ambos con piso sintético de madera, conocido como parquet. San Juan integrará el Grupo A junto con la anfitriona Mendoza y las regiones chilenas de Metropolitana y O'Higgins.

Fixture y plantel

El debut será el 10 de noviembre a las 17 ante Mendoza en el Estadio Polimeni. Luego jugará el 11 de noviembre a las 15 frente a Metropolitana y cerrará la fase de grupos el 12 de noviembre a las 15 contra O'Higgins. Después se disputarán los cruces con los equipos del Grupo B para definir las posiciones finales. La nómina está integrada por 16 jugadoras de instituciones locales como la Universidad Nacional de San Juan, Ausonia SISMID, Club Villa Lanteri y Sporting Club Estrella, además de una refuerzo de Hindú Córdoba.

La preselección la conforman María Clara Nesman Guzmán, Constanza Mortensen, Camila Aguilera, Pía Guadalupe Lucero Bustos, Selena Ramos Guerrero, Pía Riveros, Rocío Melián, Julieta Valentina Brizuela, Julieta Antonela Quiroga López, Lara Guadalupe Alba González, Lucrecia Llarena, Pilar Andreatta, Alma Valentina Magrini Poblete, Federica Silva, Alma Romero y Constanza Martínez Alós. Con el fixture ya definido, el próximo paso será la disputa del certamen en Mendoza durante la segunda semana de noviembre.