La delegación provincial estará integrada por 32 deportistas, entrenadores y coordinación. San Juan competirá en nueve disciplinas del 27 al 31 de octubre, en Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

San Juan se prepara para una nueva participación nacional en los Juegos Argentinos Urbanos 2026, que se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en el partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Con la selección provincial ya confirmada, más de 40 personas viajarán en representación de San Juan, conformando una importante delegación integrada por deportistas, entrenadores y coordinación.

La provincia contará con 32 deportistas distribuidos en nueve disciplinas: básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street. La competencia reunirá a representantes de diferentes puntos del país, ofreciendo una nueva oportunidad para el desarrollo y crecimiento de los deportes urbanos.

La delegación estará acompañada por los respectivos cuerpos técnicos de cada disciplina y tendrá como coordinador general a Mauricio Rodríguez, quien estará a cargo de la organización y el acompañamiento de la selección sanjuanina durante la competencia.

La selección sanjuanina confirmada

Básquet 3x3 femenino

Entrenador: Fernando Llarena.

Deportistas: María Elina Rodríguez (22 años), Ruth Vega (22), Camila Manrique (19) y Guadalupe Burgoa (21).

Básquet 3x3 masculino

Entrenador: Rodrigo Borguetti.

Deportistas: Gonzalo Bustos (20 años), Mateo Botta (22), Jorge Fernández (21) y Matías Muñoz (21).

Ajedrez

Entrenador: Matías Ledesma.

Deportistas: Gabriel Pereyra (22 años) y Eunice Maturano (21).

BMX freestyle

Entrenador: Sebastián Sosa.

Deportista: Juan Paredes (18 años).

Baseball5 femenino

Entrenadora: Priscila Alesi.

Deportistas: Valentina Cortínez (21 años), María Valentina Moreno (20), María Luz Torrens (20) y Gimena Morales (22).

Baseball5 masculino

Entrenador: Rodolfo Luna.

Deportistas: Esteban Guerra (20 años), Marco Moreno (21), Eric Butierres (21) y Matías Luján (22).

Breaking

Entrenador: Víctor Rivero.

Deportista: Franco Brito (34 años).

Escalada deportiva

Deportistas: Ramiro Bermúdez (18 años), Mariano Montivero (23) y Santiago Christensen (26).

Parkour

Entrenador: Alejo Padilla.

Deportistas: Matías Reggio (23 años), Favio Madrano (21) e Ignacio Peralta (20).

Roller freestyle

Entrenador: Juan Victoria.

Deportistas: Maximiliano García (33 años) y Estrella Castillo (26).

Skateboarding street

Entrenador: Marcelo Uribe.

Deportistas: Luciano Sagua (22 años), Joaquín Camacho (21), Martina Farías (20) y María Emilia Terzano (18).

Coordinador general de la delegación: Mauricio Rodríguez.

Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la selección provincial se prepara para representar a San Juan en esta competencia nacional, que reúne a diferentes expresiones del deporte urbano.