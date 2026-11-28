Los hinchas de Sportivo Desamparados despidieron este sábado al plantel con un banderazo en las inmediaciones del barrio Patricias Sanjuaninas, antes del viaje a Mendoza para disputar la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur. La convocatoria había sido impulsada por las agrupaciones “Recibimiento Puyutano” y “El Corazón de Puyuta”, y reunió a simpatizantes desde el mediodía. La actividad se dio en la antesala de una definición que puede determinar el avance a la instancia siguiente del certamen.

Durante la despedida hubo banderas, bengalas, bombas de estruendo y cánticos, en una manifestación de apoyo al equipo dirigido por Mauricio Del Cero. La movilización buscó acompañar al plantel antes de una de las definiciones más relevantes de la temporada para la institución sanjuanina. Como el encuentro se jugará sin público visitante, el banderazo quedó como una de las últimas posibilidades de contacto directo entre los hinchas y el equipo antes del partido.

Definición en General Alvear

El plantel emprendió viaje hacia General Alvear, donde este domingo enfrentará a Sport Club Pacífico desde las 20.30, en el estadio Héctor Antonio Moncada. La serie llega igualada sin goles después del partido de ida disputado en el Serpentario. El ganador se quedará con el título de la Región Cuyo y avanzará a la final interregional.

Lo que está en juego

La instancia siguiente del certamen tendrá como premio el ascenso al Federal A, por lo que el cruce en Mendoza concentra una incidencia deportiva y económica para ambos clubes. En este tipo de definiciones, el resultado no solo ordena la continuidad en el torneo, sino también la proyección institucional de la temporada. La resolución de la serie quedará atada al partido de este domingo, en el que la igualdad sin goles obliga a definir al ganador en cancha.

Con el viaje ya concretado, la atención queda puesta en el horario de inicio y en el desenlace de la final regional. El partido se jugará este domingo a las 20.30 en General Alvear, con Sportivo Desamparados y Sport Club Pacífico como protagonistas de una serie que sigue abierta.