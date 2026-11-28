El equipo de Brasil venció a Estudiantes de La Plata y dejó el historial de Libertadores 26 a 25. Fue la primera vez desde 1964 que el país brasileño quedó arriba.

La victoria de Palmeiras por 1-0 sobre Estudiantes de La Plata en la final disputada en el Estadio Centenario de Montevideo le dio a Brasil su 26° título de Copa Libertadores y lo dejó por encima de Argentina en el historial general del torneo. El resultado modificó un registro que había quedado igualado en 25 consagraciones durante 2025. Para el club paulista, además, significó su cuarto campeonato continental.

El cambio en la cima del medallero adquiere relevancia por la duración de la serie argentina en lo más alto. Según el repaso histórico del certamen, la última vez que Brasil había superado a Argentina fue en 1964, cuando el balance era 2 a 1 a favor de los equipos brasileños. Al año siguiente, Independiente igualó la cuenta con su segunda conquista y, en 1967, Racing revirtió la tendencia.

Antecedentes del historial En 2018, tras la consagración de River, Argentina había llegado a 25 títulos, mientras que Brasil sumaba 18. En 2009, la diferencia era de 22 a 13, también a favor de los clubes argentinos. La secuencia posterior mostró un crecimiento sostenido de los equipos brasileños, que en 2025 alcanzaron la igualdad con la coronación de Flamengo y ahora quedaron arriba con la nueva conquista de Palmeiras.

Racha brasileña El título obtenido por Palmeiras fue el octavo consecutivo para Brasil desde 2019, una serie que el texto original describe como inédita. En el listado de campeones por país, Argentina conserva 25 Libertadores, con 7 de Independiente, 6 de Boca, 4 de River, 4 de Estudiantes, 1 de Racing, 1 de Argentinos Juniors, 1 de Vélez Sarsfield y 1 de San Lorenzo. Detrás aparecen Uruguay con 8, Colombia y Paraguay con 3 cada uno, y Chile y Ecuador con una conquista por país.

Medallero de clubes En la tabla histórica, Independiente sigue al frente con 7 títulos y 0 subcampeonatos. Detrás se ubican Boca con 6, Peñarol con 5, y un segundo pelotón integrado por Palmeiras, River, Estudiantes y Flamengo, todos con 4 campeonatos. El cierre de esta edición del torneo deja como dato verificable que el liderazgo por países cambió de manos y que la próxima referencia a seguir será si los clubes argentinos logran recuperar la cima en futuras ediciones.