El 51.50 San Juan tiene 95% de ocupación y el Full reúne unos 650 inscriptos. Ambas pruebas se correrán entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre.

San Juan cerrará octubre y abrirá noviembre con dos competencias de IRONMAN que completarán el calendario 2026 en la provincia. El 51.50 San Juan se disputará el viernes 30 de octubre y el IRONMAN Full tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, con participación de atletas de distintos países.

El primer desafío será el 51.50, que ya registra aproximadamente 1.000 inscriptos y una ocupación del 95%, según la organización. La prueba contempla 1,5 kilómetros de natación en aguas abiertas, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de pedestrismo. La convocatoria vuelve a ubicar a la provincia como sede de una competencia con alcance internacional y con impacto sobre el movimiento de atletas y acompañantes.

Debut de la distancia completa

La novedad de este cierre de calendario será el IRONMAN Full, que se correrá por primera vez en San Juan. La prueba reúne alrededor de 650 inscriptos y exige completar 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie. Se trata de la máxima distancia de la franquicia, lo que amplía el alcance deportivo y turístico del evento.

La llegada de competidores y acompañantes genera movimiento en alojamiento, gastronomía y consumo en distintos sectores de la provincia. La experiencia del IRONMAN 70.3 disputado en marzo ya había mostrado ese efecto, con atletas de numerosos países y una alta intención de regreso, de acuerdo con la información difundida sobre esa edición. En ese marco, San Juan busca consolidarse como sede de eventos deportivos internacionales con proyección turística.

Beneficio para residentes

El Gobierno de San Juan y la organización de IRONMAN impulsaron este año un precio promocional exclusivo para triatletas residentes en la provincia. El beneficio incluyó descuentos diferenciados para el 51.50 y el Full, con el objetivo de facilitar la participación local en ambas distancias. La medida se inscribe en una política orientada a ampliar el acceso de deportistas sanjuaninos a una competencia de alcance mundial.

Con estas dos fechas, la provincia cerrará un año que la organización y las autoridades vinculan con la consolidación del deporte como herramienta de promoción turística y proyección internacional. El próximo hito del calendario será la realización de ambas pruebas entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, con una ocupación ya elevada en la distancia corta y cupos avanzados en la prueba completa.