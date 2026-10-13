Argentina logró plata en femenino y bronce en Sub 19 masculino en los World Skate Games Paraguay 2026. San Juan aportó 14 de los 24 jugadores y un entrenador.

El hockey sobre patines volvió a ubicar a San Juan en la base de dos resultados relevantes para Argentina en los World Skate Games Paraguay 2026. La Selección Senior femenina, Las Águilas, obtuvo la medalla de plata tras caer 3-1 en la final ante España, mientras que la Sub 19 masculina se quedó con el bronce luego de vencer a Italia en el partido por el tercer puesto.

En el plantel femenino hubo cinco jugadoras sanjuaninas: Luciana Agudo, Gimena Gómez, Florencia Felamini, Lucía Maldonado y Lourdes Lampasona. Además, el entrenador Darío Giuliani, también oriundo de San Juan, integró el cuerpo técnico de la selección que había llegado a la final después de superar 4-0 a Italia en semifinales.

La campaña de la Sub 19 masculina también terminó en podio. El equipo avanzó a semifinales, donde perdió ajustadamente ante España, y luego se impuso a Italia para cerrar el certamen con la medalla de bronce. Entre sus integrantes hubo nueve sanjuaninos: Bautista Romero, Nicolás Alonzo, Benjamín Bailon, Tiziano Calisse, Renzo Ferrer, Joaquín Morales, Alejo Espinoza, Charbel Fraifer y Martino Mercado.

Presencia provincial En total, 14 de los 24 jugadores que integraron ambos seleccionados fueron sanjuaninos, lo que representa el 58,3% de los planteles mencionados. A esa participación se suma el aporte de San Juan en la Selección Senior masculina, que también disputó el Mundial, según el material difundido.

Apoyo institucional El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte, acompañó el proceso de los seleccionados nacionales y respaldó la presencia de los deportistas sanjuaninos en la competencia internacional. Con esos resultados, la variable a seguir es la continuidad de la presencia sanjuanina en las distintas categorías del hockey sobre patines argentino.