El nuevo capitán de la Albiceleste habló del legado de Lionel Messi y de la camiseta número 10. También relativizó las versiones sobre la final ante España.

El nuevo capitán de la Selección Argentina, Cristian Romero, señaló a Julián Álvarez como su candidato para heredar la camiseta número 10 que dejó vacante Lionel Messi. En una entrevista con Los Edul, el defensor planteó además que el dorsal debería quedar fuera de circulación, aunque admitió que esa decisión no es viable. La definición se produjo en medio del recambio simbólico que abrió el retiro del capitán rosarino del seleccionado.

“Yo la verdad que la haría un costado, le pondría un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer”, dijo Romero. Luego agregó: “Se la daría a Juli (Álvarez). Después cada uno tiene el suyo seguramente. Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico y las condiciones las tiene. Creo que es él”. El central también remarcó que el plantel cuenta con “muchos jugadores muy importantes”.

Perfil del candidato

Al explicar su elección, Romero vinculó a Álvarez con atributos personales y futbolísticos que, a su criterio, lo vuelven apto para asumir una camiseta cargada de antecedentes. En ese sentido, sostuvo que lo ve con “humildad” y “condiciones”, y reconoció que ya le hizo saber su postura en más de una oportunidad. “Creo que sí. Igual se lo dije muchas veces y él quiere seguir con la suya”, afirmó entre risas.

Messi y la final

El defensor también se refirió al impacto del retiro de Messi en la convivencia del grupo y dijo que después de esa decisión no volvieron a hablar. “Hablamos cuando estuvimos en la Selección juntos y obviamente que sigue siendo raro”, señaló. A la vez, destacó que el rosarino “sigue compitiendo” y que lo más importante es que esté bien y disfrute con su familia, al tiempo que lo describió como un futbolista cuya carrera “nadie la va a poder igualar”.

Sobre las versiones que circularon tras la final del Mundial ante España, Romero fue categórico al relativizarlas. “En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral”, dijo, y agregó que el rival “hizo bien las cosas” y que el seleccionado llegó “con lo justo” desde lo físico. También admitió que varios integrantes del plantel atravesaron el torneo con desgaste, entre ellos él mismo.

Lectura del presente

La entrevista dejó dos definiciones centrales para la etapa que atraviesa la Selección: la discusión sobre quién puede cargar con el peso simbólico de la camiseta 10 y la continuidad del liderazgo futbolístico tras la salida de Messi. En paralelo, Romero buscó despejar especulaciones sobre el desenlace mundialista y atribuyó la circulación de rumores al efecto amplificador de las redes sociales. El futuro de la camiseta más representativa de la Albiceleste queda así ligado a una decisión institucional que, por ahora, no fue formalizada.