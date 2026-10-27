El partido se jugará este miércoles a las 19 en Salta. Boca y Banfield disputarán la otra semifinal el 14 de noviembre en Mendoza.

Atlético Tucumán y Platense jugarán este miércoles a las 19 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por un lugar en la final de la Copa Argentina. El encuentro tendrá cobertura de Argentina Noticias Argentinas y transmisión por TyC Sports. El árbitro designado es Sebastián Zunino y en el VAR estará Héctor Paletta.

El recorrido de Atlético Tucumán incluye la clasificación por penales ante el último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, en cuartos de final, después de igualar en un trámite que el texto original describe como agónico. Antes, el equipo dirigido por Julio César Falcioni superó a Sportivo Barracas por 2-1, a Talleres de Córdoba por 3-0 y a Independiente por 4-0. El conjunto tucumano buscará volver a la final del certamen, instancia que alcanzó en la edición 2017.

Platense llega con antecedentes recientes de alto rendimiento en torneos eliminatorios. En 2025 ganó el Torneo Apertura después de eliminar como visitante a Racing, River y San Lorenzo, y luego venció a Huracán en la final. En 2026, además, alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde quedó afuera frente a Fluminense de Brasil.

Camino a semifinales, el equipo de Vicente López dejó en el recorrido a Argentino de Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto de Córdoba y Estudiantes de La Plata. El cruce de este miércoles definirá al primer finalista del torneo, mientras que la otra semifinal entre Boca y Banfield se disputará el 14 de noviembre en Mendoza.