El piloto argentino Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre del Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de que la escudería Alpine confirmara que su monoplaza será utilizado por el italiano Gabriele Minì. La decisión rige para el ensayo inicial del viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez y responde a una exigencia reglamentaria de la categoría para habilitar rodaje a pilotos debutantes. Según lo informado por el equipo francés, el bonaerense volvería a subirse al auto recién en la FP2.

La modificación fue anunciada este martes por Alpine y se enmarca en las sesiones obligatorias que los equipos deben destinar a pilotos jóvenes. En este caso, Minì tendrá su estreno oficial en un fin de semana de la máxima categoría, al conducir el A526 durante el primer entrenamiento. La medida no altera la participación de Colapinto en el resto de la actividad del fin de semana, aunque sí posterga su primer contacto en pista en México.

Quién es Minì

El piloto italiano tiene 21 años, integra la Academia Alpine desde 2023 y actualmente ocupa el cuarto puesto del campeonato de Fórmula 2, con dos triunfos y otros siete podios. Aunque todavía no disputó una práctica libre de Fórmula 1, ya tuvo contacto con estos vehículos en ensayos privados al volante del A525, el modelo de la temporada anterior. Ese antecedente forma parte de su preparación para la sesión oficial de este viernes.

Preparación y objetivos

Tras conocerse la decisión, Minì afirmó que espera aprovechar la oportunidad para sumar experiencia y aportar información técnica al equipo. En declaraciones difundidas por Alpine, sostuvo: “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de Fórmula 1. Después de formar parte de la Academia Alpine durante varios años y progresar por las categorías formativas, competir en una sesión oficial de Fórmula 1 será un momento realmente especial para mí”. También agradeció a Flavio, Steve y al resto del equipo por la confianza, y señaló que trabajó en la fábrica de Enstone, en el simulador y junto a los ingenieros para llegar preparado.

El piloto italiano agregó que su objetivo será reunir datos útiles para la puesta a punto de los autos durante el resto del fin de semana. “Mi intención es hacer el mejor trabajo posible en pista y aportar datos e información valiosa al equipo para ayudar a preparar un fin de semana exitoso, en el que tanto Pierre como Franco puedan terminar sumando puntos”, concluyó. Para Colapinto, la referencia inmediata será la carrera de Estados Unidos, donde abandonó en la vuelta 37 en Austin.

La agenda de Alpine en México quedará entonces condicionada por esa rotación reglamentaria, que obligó a ceder el auto del argentino en la FP1. El seguimiento del fin de semana quedará puesto en dos variables: el rendimiento de Minì en su debut oficial y la recuperación de Colapinto en la actividad posterior del Gran Premio.