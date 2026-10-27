Oriundo del barrio Los Plátanos, en el departamento de Rawson, Posse comenzó a jugar en el club Los Benjamínes y continuó su formación en Atlético de la Juventud Alianza. Allí desarrolló las condiciones que lo llevaron a llamar la atención de los captadores de Boca, que lo observaron durante una prueba realizada en San Juan en 2024. Un año después, se incorporó a las divisiones inferiores y a la pensión del club.

Su apodo está relacionado con su característico pelo largo, aunque su juego también explica por qué empezó a destacarse desde chico. Como volante ofensivo, puede desempeñarse por la izquierda y sobresale por su capacidad para gambetear, superar rivales y generar peligro en ataque.

Ahora, el sanjuanino afronta un nuevo desafío en la Messi Cup, que se disputa en Florida y reúne a equipos juveniles de distintos países. Boca integra el Grupo D junto con Manchester City, Flamengo y UE Cornellá, una competencia que le permite medirse con futbolistas de otras escuelas y continuar su crecimiento.

En medio de esa experiencia, Posse también cumplió un sueño al conseguir una foto con Messi, organizador del torneo y máximo referente de la Selección Argentina.

En 2026, el juvenil tuvo una actuación destacada en la Oviedo Cup, disputada en España, donde Boca se consagró campeón. Posse convirtió cinco goles y repartió ocho asistencias en once partidos, además de marcar en la final frente al Espanyol, que terminó 2-0 a favor del conjunto argentino. Su rendimiento también le valió el reconocimiento como jugador más valioso del certamen.

Mientras continúa su formación en el Xeneize, el juvenil busca dar nuevos pasos hacia el objetivo que comparten los chicos que llegan a las inferiores del club: debutar en Primera División y jugar algún día en la Bombonera.