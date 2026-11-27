El ciclista de la Municipalidad de Pocito se impuso en el embalaje final de la Doble Chepes. Gerardo Tivani completó el podio para el equipo sanjuanino.

El "Chingolo" Rodrigo Daniel Díaz ganó la segunda etapa de la Doble Chepes.

Rodrigo Daniel Díaz, de la Municipalidad de Pocito, ganó el embalaje final de la segunda etapa de la Doble Chepes, disputada en un circuito urbano de la ciudad riojana. El sanjuanino se quedó con la victoria en la tercera fecha de la temporada de ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina. Su compañero Gerardo Tivani llegó segundo y completó el 1-2 para el equipo pocitano.

En la tercera posición arribó Ángel Oropel, quien con la bonificación de 3 segundos pasó a encabezar la clasificación general. Con ese resultado desplazó a Ezequiel Alarcón, de la Municipalidad de Chimbas, que había ganado la primera etapa. La definición dejó a la carrera con cambio de líder en la general y con equipos sanjuaninos ocupando los puestos centrales de la prueba.

Protagonismo sanjuanino Juan Pablo Dotti también tuvo participación destacada en la jornada. Terminó cuarto en la segunda etapa, después de haber sido tercero en la competencia disputada por la mañana. Su ubicación lo mantuvo entre los nombres relevantes de la fecha, en una carrera que volvió a mostrar presencia de corredores de San Juan en los puestos de adelante.

Lo que sigue La tercera etapa se largará a las 8.45 entre Ulapes y Milagro, sobre un recorrido de 145 kilómetros. El domingo se correrán los 112 kilómetros desde la Difunta Correa hasta la plaza de Caucete, con partida prevista para las 16. Esos tramos completarán el desarrollo inmediato de la Doble Chepes y definirán la continuidad de la clasificación general.