La Selección argentina Sub-17 quedó emparejada con México en la ronda de 16avos de final en Catar . El cruce será una revancha del torneo juvenil de 2025 .

La selección argentina Sub-17 enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 de Catar, tras ubicarse en el duodécimo lugar de la tabla general de clasificados. El equipo dirigido por el cuerpo técnico albiceleste avanzó como segundo del Grupo C y quedó emparejado con el mejor líder del Grupo K.

Argentina selló su pase luego de empatar 3-3 con Dinamarca el miércoles, en la última fecha de la fase de grupos. Antes había vencido 2-1 a Mozambique y perdido 0-2 ante Australia en el debut, con lo cual cerró la primera ronda con una victoria, un empate y una derrota.

México, en tanto, terminó como puntero del Grupo K y noveno mejor líder de zona después de igualar 0-0 con Venezuela. El conjunto mexicano completó la fase inicial con la valla invicta, un dato que explica su posición en el ordenamiento general que definió la organización del certamen.

Revancha juvenil El cruce tiene un antecedente inmediato: en la edición 2025 del torneo, ambas selecciones también se enfrentaron en dieciseisavos de final y México eliminó a Argentina por penales. Ese resultado agrega contexto deportivo al partido, que ahora se jugará en una instancia de eliminación directa con margen mínimo para el error.

El Mundial reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasifican los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, y para ordenar las llaves la organización ubicó del 1 al 12 a los ganadores y segundos según su rendimiento, con criterios de desempate que incluyeron puntos, diferencia de gol, goles marcados, conducta deportiva y sorteo de la FIFA.

Con el cierre de la fase de grupos este viernes, quedaron definidos los 32 clasificados a los dieciseisavos de final y el calendario de la etapa eliminatoria. La ronda comenzará el 30 de noviembre, seguirá con los octavos entre el 3 y el 4 de diciembre, los cuartos el 7 de diciembre, las semifinales el mismo 7 según el cronograma informado y la final se jugará el 13 de diciembre.