La ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea aprobada por el Senado deja en revisión contratos comerciales por millones de dólares en el fútbol argentino. La norma prohíbe publicitar, patrocinar y promocionar apuestas online en cualquier medio, incluido el ecosistema de la Primera División, y ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los próximos tres meses.

El impacto alcanza a 13 de los 30 equipos de la elite, según el relevamiento citado en el texto, entre ellos Boca, River, Racing, Independiente y San Lorenzo. La sanción legislativa se produjo después de que Diputados hubiera votado el proyecto dos años atrás, y se concretó cerca de la medianoche con unanimidad en la Cámara alta. En paralelo, quedó abierta la posibilidad de que las empresas afectadas recurran a la Justicia para intentar frenar los efectos de la nueva regulación.

Un negocio consolidado en cinco años

El texto señala que el ingreso de las casas de apuestas online al fútbol argentino se aceleró desde 2021, cuando Estudiantes y Vélez cerraron los primeros acuerdos como main sponsor. Menos de un año después, esas compañías llegaron a la AFA con convenios comerciales que involucraron a la Selección Argentina y a la Liga Profesional, el organismo que administra la Primera División. Desde entonces, el rubro se expandió en camisetas, transmisiones televisivas y piezas publicitarias, en un contexto de déficit operativo de los clubes y de restricciones económicas generales.

Los montos más altos

Entre los casos mencionados, Boca firmó con una casa de apuestas el contrato de sponsoreo más importante de la historia del fútbol argentino, iniciado en 2023 y extendido hasta fines de 2028, por u$s7,5 millones por año. River acordó u$s4,5 millones más IVA por temporada, mientras que Racing percibe u$s2 millones anuales y Independiente cerró por u$s1,2 millones por temporada. San Lorenzo, en tanto, firmó en marzo de este año hasta diciembre por u$s800.000, monto que triplicó lo que venía cobrando por su main sponsor.

Ascenso y presión comercial

La expansión no se limitó a la máxima categoría. El texto describe que en el ascenso también se multiplicaron los acuerdos, con un club de la tercera división que cobró en 2026 15 millones de pesos por mes por lucir una marca de apuestas en la camiseta. Según el mismo material, esa institución evaluaba renegociar para 2027 y pedir casi el doble. Dirigentes y responsables de marketing citados en la nota sostienen que estas empresas suelen ofrecer condiciones difíciles de igualar por otros rubros, en un mercado donde los presupuestos de patrocinio están bajo revisión.

Brasil como antecedente regional

La nota vincula la decisión argentina con la medida adoptada por Lula Da Silva en Brasil, donde se prohibieron de manera similar las apuestas online y 14 de 20 clubes del Brasileirao exhibían ese tipo de marcas en sus camisetas. El texto agrega que, tras esa salida, algunas empresas podrían redirigir sus presupuestos hacia el fútbol argentino, especialmente en torneos de Conmebol como la Libertadores y la Sudamericana. Para los clubes, el próximo paso será reemplazar esos ingresos sin resignar demasiado margen financiero, en un escenario en el que también se discute el valor del contrato de televisación y la evolución del contexto económico general.