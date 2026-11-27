El ciclista de la Municipalidad de Chimbas se impuso en los 114,800 metros iniciales. Su equipo ocupó los dos primeros puestos y tomó ventaja sobre la Municipalidad de Pocito.

Ezequiel Alarcón, del equipo de la Municipalidad de Chimbas, ganó esta mañana la primera etapa de la Doble Chepes, corrida sobre 114,800 metros. El sanjuanino empleó 2 horas, 28 minutos y 39 segundos para completar el tramo inicial de la primera clásica de la temporada de ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina. El resultado le dio a su formación los dos primeros lugares de la clasificación parcial y la dejó mejor posicionada frente al equipo de la Municipalidad de Pocito.

Dominio de Chimbas Alarcón fue escoltado por su compañero de equipo Ángel Oropel, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Juan Pablo Dotti, quien volvió a las rutas después de una sanción. En las posiciones siguientes se ubicaron Rodrigo Díaz, Gerardo Tivani, Nelson Martínez, Thiago Arancibia, Agustín Tarifa, Gustavo Albarracín y Daniel Juárez, todos con el mismo tiempo.

Desarrollo de la prueba El pelotón ingresó con un tiempo de 2,2648 encabezado por Leandro Velardez, según la información de la competencia. Ese registro forma parte de una prueba que se disputa en cuatro tramos y que abrió el calendario rutero de la Federación. La diferencia de tiempos entre los principales aspirantes no alteró la paridad general del grupo perseguidor, que llegó agrupado detrás de los primeros puestos.

Segunda etapa La segunda etapa se corre esta tarde sobre 35 kilómetros por las calles principales de Chepes. Ese parcial puede modificar la clasificación general de la Doble Chepes y marcar la continuidad de la disputa entre los equipos de Chimbas y Pocito en la primera clásica de la temporada.