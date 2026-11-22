Thiago Almada puso en ventaja a River de penal, pero Ramiro Carrera empató para Lanús. El partido sigue abierto en el Monumental.

River y Lanús igualan 1-1 en el Monumental en un partido correspondiente al Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio se había adelantado a los 14 minutos del primer tiempo, pero no logró sostener la diferencia. La igualdad llegó a los 31 minutos, luego de una reacción del conjunto visitante.

La apertura del marcador se produjo tras una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Nicolás Otamendi dentro del área. El árbitro Pablo Dóvalo revisó la jugada con el VAR, el sistema de asistencia arbitral por video, y mantuvo la sanción. Desde los doce pasos, Thiago Almada ejecutó el penal y estableció el 1-0 para River.

La respuesta de Lanús llegó después de una jugada ofensiva encabezada por Eduardo Salvio. En esa acción, Ramiro Carrera apareció para definir y marcar el empate. Antes de esa jugada, el equipo visitante ya había generado peligro con remates de Allan Wlk y Marcelino Moreno, que exigieron a la defensa local.

River también dispuso de situaciones para ampliar la ventaja. Nicolás Otamendi, Giovanni González y Ángel Correa intentaron volver a convertir, aunque sin eficacia en la definición. La secuencia dejó al encuentro abierto y con margen para cambios antes del cierre de la primera mitad.

El desarrollo del partido mantiene la atención sobre la capacidad de ambos equipos para sostener su plan de juego en una instancia en la que cada punto puede incidir en la pelea del torneo. El resultado parcial en Buenos Aires todavía puede modificar el escenario de clasificación y la lectura de la fecha. El desenlace del primer tiempo aparece como la variable inmediata a seguir.