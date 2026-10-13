Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón encabezaron una reunión en el Monumental. Los clubes crearán un espacio de trabajo sobre reformas deportivas, económicas e institucionales.

River Plate y Estudiantes de La Plata acordaron en el Monumental conformar una mesa de trabajo permanente para analizar problemas del fútbol argentino y elaborar propuestas de reforma. La reunión fue encabezada por Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidentes de ambas instituciones.

El encuentro se realizó en la sala de sesiones Rafael Aragón Cabrera y contó con representantes de las dos comisiones directivas. Por River participaron, además de Di Carlo, el secretario general Agustín Forchieri y el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel. Por Estudiantes estuvieron Verón, el vicepresidente primero Martín Gorostegui y Juan Martín Cerolini, vocal titular y secretario de Seguridad.

Según informaron ambos clubes a través de sus canales oficiales, durante la reunión intercambiaron diagnósticos, documentación e ideas sobre los principales desafíos de la actividad. El objetivo declarado es sostener el diálogo y avanzar en iniciativas que contemplen las dimensiones deportivas, económicas, organizativas e institucionales del fútbol argentino. La comunicación oficial no precisó plazos ni mecanismos de implementación.

Ingresos y modelo de clubes Uno de los ejes centrales fue la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos para fortalecer las finanzas y el patrimonio de las instituciones. Al mismo tiempo, ambas entidades reafirmaron su respaldo al modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y al papel social de los clubes, en especial en la formación y contención de los jóvenes. Ese posicionamiento adquiere relevancia en un sistema atravesado por discusiones sobre financiamiento, distribución de recursos y organización competitiva.

Agenda de River El acercamiento se suma a otros movimientos impulsados por River en las últimas semanas. El club de Núñez ya había anticipado su intención de presentar ante el Comité Ejecutivo de la AFA un documento con propuestas para modificar distintos aspectos de la competencia. Entre los ejes planteados figuran cambios en los formatos de los torneos, una reorganización del calendario y del mercado de pases, mayor transparencia en los procedimientos institucionales, modificaciones en los criterios para las designaciones arbitrales, la distribución de los ingresos y el modelo de derechos televisivos.

Con este acuerdo, River y Estudiantes suman un ámbito formal de discusión sobre el rumbo del fútbol argentino. La continuidad de la mesa permitirá definir si las ideas reunidas derivan en documentos o proyectos concretos para llevar a la AFA y al resto de los actores del sistema.