El partido se jugará este miércoles a las 19 en Junín, por la fecha 11. River necesita ganar para entrar en zona de playoffs.

River visitará este miércoles a Sarmiento de Junín por la fecha 11 del Torneo Clausura, en un cruce que incide de manera directa en la pelea por la clasificación. El partido se jugará desde las 19 en el estadio Eva Perón y será televisado por TNT Sports.

El equipo de Núñez llega con la necesidad de sumar una victoria para ingresar en la zona de playoffs. Según el texto original, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio había pedido postergar el compromiso por la cantidad de futbolistas convocados a la Selección argentina para la despedida de Lionel Messi.

Localía y tabla

Del otro lado, Sarmiento buscará aprovechar su condición de local para sostenerse entre los cuatro mejores de su zona. El equipo de Junín intentará sumar ante un rival que necesita puntos para avanzar en la competencia. En ese contexto, el resultado puede modificar la posición de ambos en la tabla y el acceso a la fase final.

Designación arbitral

El árbitro principal será Sebastián Zunino y José Carreras estará a cargo del VAR, el sistema de asistencia por video para revisar jugadas puntuales. La terna arbitral queda así definida para un partido que tiene incidencia directa en la clasificación.

Formaciones probables

River saldría con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Fausto Vera; Tobías Andrada y Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. Sarmiento formaría con Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde y Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Elián Giménez y Julián Mavilla; Jhon Rentería y Junior Marabel. El equipo estará dirigido por Facundo Sava.