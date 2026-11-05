River jugará este domingo en Mar del Plata por la fecha 16 del Torneo Clausura. Necesita sumar para recuperar terreno tras la derrota ante Boca y definir su ventaja en los playoffs.

River Plate visitará este domingo a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 15 y el equipo de Núñez intentará sumar de a tres después de la derrota frente a Boca. El objetivo inmediato es asegurar la localía en los playoffs, una ventaja deportiva que depende de su ubicación final en la tabla.

Situación deportiva Del otro lado estará un Aldosivi que llega condicionado por su descenso. El conjunto marplatense perdió la categoría en la fecha anterior, tras caer ante Racing en Avellaneda, y la próxima temporada jugará en la Primera Nacional. Ese antecedente modifica el contexto competitivo del encuentro, aunque el partido mantiene valor para la definición de posiciones de River Plate en el tramo final del torneo.

Transmisión y arbitraje El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports Premium. La designación arbitral estará a cargo de Bryan Ferreyra. En el sistema de asistencia por video, el responsable del VAR será José Carreras, según la información difundida para el partido.

Para River Plate, el cruce en Mar del Plata llega después de una caída en un clásico que lo obliga a sostener su posición en la recta final de la fase regular. Para Aldosivi, el encuentro se presenta en un contexto de cierre de temporada con la pérdida de la categoría ya consumada. El resultado puede incidir en la ubicación de los playoffs y en la definición de la ventaja de localía para la próxima instancia.