Los dos exjugadores dejaron el club en julio sin trofeos, pero pueden integrar la consagración si Boca gana la Liga. La definición será este sábado, desde las 17.30.

Cavani y Herrera podrian sumar un titulo a su prestigiosa carrera.

Edinson Cavani y Ander Herrera podrían sumar su primera consagración con Boca aunque ya no formen parte del plantel. Ambos rescindieron sus contratos en julio y se fueron sin títulos, pero siguen alcanzados por la campaña que el equipo de Claudio Úbeda puede coronar este sábado.

Los dos jugadores integraron el plantel durante la primera parte de la temporada y participaron del Torneo Apertura. Su salida se produjo mientras Boca seguía sin cortar una racha que se extendía desde marzo de 2023, cuando había ganado la Supercopa Argentina frente a Patronato. Si el club obtiene ahora el campeonato de Liga, ese logro también quedará asociado a sus pasos por la institución.

La definición será este sábado, desde las 17.30. Boca necesita vencer a Defensa y Justicia para depender de sí mismo en la pelea por el título. Si empata o pierde, deberá seguir lo que ocurra con Argentinos Juniors ante Huracán y con Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Cuando Cavani y Herrera se marcharon, Boca compartía el liderazgo de la tabla anual con Argentinos Juniors, ambos con 37 puntos después de 15 partidos. Esa posición dejó abierta la posibilidad de que la campaña termine en una consagración aun sin la presencia de dos de los futbolistas que formaron parte del recorrido inicial. El desenlace de la fecha definirá si ese antecedente queda solo como una curiosidad estadística o como un título más para el club.