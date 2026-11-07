El amistoso será en el Mâs Monumental y marcará el regreso de Lionel Messi a Núñez. La organización prevé informar en las próximas semanas la venta de entradas.

El martes 19 de enero de 2027, River recibirá a Inter Miami en el estadio Mâs Monumental, en un amistoso que marcará el regreso de Lionel Messi a Núñez. La información fue confirmada por el periodista partidario Germán Balcarce. El partido se jugará en el inicio de la próxima temporada y formará parte de la preparación del plantel millonario.

Un cruce de pretemporada

El encuentro ante el equipo de Estados Unidos, donde Messi es la principal figura y también juega Rodrigo De Paul, será parte de la puesta a punto de River antes del comienzo de las competencias oficiales de 2027. La organización del amistoso se inscribe en la agenda de preparación del club de Buenos Aires, aunque todavía no se informaron otros detalles operativos. El dato central es que el rosarino volverá a presentarse en el estadio de Núñez tras su salida del fútbol argentino.

Datos confirmados

Según lo adelantado por Germán Balcarce, la fecha quedó fijada para el 19 de enero de 2027, el escenario será el Mâs Monumental y el rival será Inter Miami. El anuncio no incluyó precisiones sobre la modalidad de contratación del evento ni sobre eventuales acuerdos comerciales vinculados al amistoso. Tampoco se informaron por ahora aspectos vinculados con la transmisión o la logística del partido.

Venta de entradas

Se espera que en las próximas semanas la dirigencia del club de Núñez comunique el esquema de venta de entradas, las prioridades para socios y para quienes integran Tu Lugar en el Monumental. También deberían conocerse los horarios del espectáculo. Esa información será relevante para dimensionar la demanda de un partido que, por la presencia de Messi, anticipa una alta convocatoria en el estadio de Buenos Aires.

Hasta ahora, la única confirmación difundida es la del amistoso entre River e Inter Miami para el 19 de enero de 2027. El próximo paso será la comunicación oficial de la dirigencia millonaria sobre entradas, accesos y horarios, puntos que aún permanecen pendientes.