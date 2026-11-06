La selección de la Liga Albardón-Angaco enfrentará este domingo a Catamarca en Rioja Juniors. El viaje se concretó con aportes del Gobierno provincial, empresas y clubes.

Ricardo Molina entrenador de la Liga Albardón y Angaco en la práctica del jueves por la noche.

La selección de la Liga Albardón-Angaco viajará este sábado a La Rioja para disputar una de las semifinales de la Copa País. El partido será este domingo, a las 18, frente al combinado de Catamarca, en el estadio de Rioja Juniors. El cruce define un lugar en la final del certamen y representa el tramo más exigente de la campaña para el conjunto sanjuanino.

Gestión y logística Detrás de la participación hay una organización que incluyó transporte, cobertura y alojamiento para la delegación. Andrés Alderete, presidente de la Liga Albardón Angaco, señaló que la Secretaría de Deporte colaboró con el transporte y que el vicegobernador Fabián Martín realizó un aporte destinado a cubrir gastos de logística. También mencionó el acompañamiento de empresas privadas, entre ellas Distribuidora Enrique, de Albardón, y de distintos clubes que respaldaron la iniciativa.

El dirigente también indicó que Medicar, a través de Emiliano Turcumán, facilitó los seguros necesarios para el viaje. Según explicó, ese punto era central para garantizar la cobertura de los integrantes de la delegación durante el traslado y la estadía. El plantel partirá este sábado a las 15 y se alojará en el hotel Victoria, en la capital riojana, hasta el momento del encuentro.

Respaldo institucional Alderete sostuvo que la delegación afronta el compromiso con el acompañamiento de Albardón y Angaco, y destacó el respaldo recibido para concretar el viaje. En sus palabras, la selección buscará representar al fútbol del interior y a San Juan en una instancia decisiva del torneo. La semifinal dejará definido si el equipo accede a la final de la Copa País, en una competencia que exige resolución deportiva y respaldo logístico fuera de la cancha.

Con el traslado resuelto y la estadía programada en La Rioja, la delegación afrontará este fin de semana el partido frente a Catamarca. El resultado determinará si la Liga Albardón-Angaco continúa en carrera por el título y prolonga su participación en el certamen nacional.