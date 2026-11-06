El argentino quedó por delante de Pierre Gasly en Interlagos. La actividad seguirá mañana con el tercer entrenamiento y la clasificación.

Franco Colapinto finalizó 11° en la segunda práctica del Gran Premio de Brasil, disputada en el circuito de Interlagos. El piloto argentino quedó por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que terminó 14°.

Colapinto registró un tiempo de 1:11.996 con neumáticos blandos, según el desarrollo de la sesión. La tanda quedó en manos de Kimi Antonelli, mientras que Lando Norris y Max Verstappen completaron los primeros lugares.

El resultado se inscribe en una actividad que sigue concentrada en la búsqueda de rendimiento de cara a la clasificación. Para Alpine, la comparación interna entre sus dos pilotos vuelve a quedar expuesta en una práctica en la que Colapinto terminó delante de Gasly.

Antecedente reciente Colapinto venía de terminar 8° en México, aunque luego fue sancionado junto a Pierre Gasly al finalizar la carrera. Como consecuencia de esa decisión, los pilotos de Alpine perdieron los puntos que habían conseguido.

La actividad en Interlagos continuará mañana con el tercer entrenamiento y la clasificación, instancia en la que quedará definida la posición de largada para la carrera.