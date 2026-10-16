La posibilidad de que Ramón Díaz vuelva a dirigir a River antes de 2027 dejó de ser una hipótesis remota en medio de la urgencia por resultados. La dirigencia había pensado su eventual llegada para la próxima temporada, una vez saldadas las diferencias con el entrenador riojano, pero la situación deportiva abrió otro escenario. En ese marco, quedó instalada la pregunta sobre si podría llegar al banco para el Superclásico ante Boca, previsto para el 1° de noviembre en la Bombonera.

El partido de este domingo ante Belgrano, en Córdoba, aparece como un punto de inflexión para Leonardo Ponzio. Una derrota pondría bajo presión su continuidad, pese a que asumió de manera interina con un contrato reglamentario por un año y a que, en un primer tramo, consiguió victorias que le dieron aire. Según el texto original, en River también admiten que la definición podría depender de la voluntad del propio Ponzio: si no quisiera terminar el torneo, la dirigencia debería resolver cómo seguir.

La tabla y la clasificación A cuatro fechas del Torneo Clausura, River se juega una parte central de su temporada. La prioridad es clasificar a la Copa Libertadores por la tabla anual, una vía que se complicó por los puntos perdidos en las últimas jornadas. Si no lo logra por ese camino, el equipo deberá salir campeón del Clausura, aunque antes necesita entrar a los playoffs y actualmente está afuera.

La secuencia reciente explica por qué el escenario volvió a cambiar. Ponzio había ganado respaldo después de las victorias ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, resultados que alimentaron la expectativa de sostenerlo en el cargo. Sin embargo, la continuidad del cuerpo técnico volvió a quedar condicionada por el rendimiento y por el margen reducido que dejan las próximas fechas. El propio entrenador interino resumió ese presente al afirmar: “Vivo el hoy, River es hoy. En este club, si no vivís el hoy, es tarde...”.

Ramón Díaz, otra vez en escena El nombre de Ramón Díaz volvió a circular con fuerza después de que Emiliano Díaz informara que su padre había declinado la posibilidad de dirigir a Corinthians. Al explicar esa decisión, escribió: “Hoy tengo el deber como profesional, más precisamente como hijo, de acompañar a la persona que apostó todo en mí en un momento muy difícil y que quiere cumplir su último sueño en el fútbol”. Esa frase fue leída por distintos sectores como una referencia a un posible regreso a River.

La repercusión creció cuando Rodolfo D’Onofrio le dio “me gusta” en Instagram a una publicación que reproducía esas palabras. El gesto llamó la atención por los desencuentros que el expresidente y Ramón Díaz mantuvieron durante su etapa en el club. El entrenador lleva 12 años fuera de River, desde su salida después de ganar el Torneo Final 2014, aunque su nombre sigue apareciendo cada vez que se discute el banco de suplentes.

Definiciones inmediatas Emiliano Díaz también dejó abierta la posibilidad de que la familia vuelva a colaborar con el club al señalar: “Es el momento de unirse por el bien de River. Es el momento de estar unidos por River. El día que nos necesiten, sobre todo a Ramón, por la historia, si nos piden una mano para ayudar... Es el club que amamos, donde nacimos”. Con Belgrano como prueba inmediata y el Superclásico cada vez más cerca, la dirigencia deberá definir si sostiene a Ponzio hasta el cierre del Clausura o si acelera un cambio en el banco. El próximo paso depende del resultado en Córdoba y de cómo quede parado River en la pelea por la clasificación.