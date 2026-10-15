En Junín, el equipo de Núñez igualó ante Sarmiento en el partido pendiente de la fecha 11. Gonzalo Montiel marcó el tanto del 1 a 1 tras un gol anulado por el VAR.

Gonzalo Montiel anoto por duplicado pero desde el VAR le anularon incorrectamente un gol

River empató 1 a 1 con Sarmiento de Junín en el estadio Eva Perón, en el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, y quedó fuera de la zona de clasificación a los playoffs. El equipo de Núñez sumó un punto que le permite llegar a las 17 unidades, aunque todavía no le alcanza para ingresar entre los clasificados.

El local abrió el marcador por intermedio de Julián Contrera, en un desarrollo que tuvo situaciones claras para ambos equipos desde el comienzo. Antes del gol, Sarmiento había avisado con un remate de Lucas Suárez que dio en el palo y con otro intento de Manuel García que salió apenas desviado. River respondió con un cabezazo de Sebastián Driussi al travesaño y un mano a mano de Ángel Correa que no pudo resolver ante el arquero.

La jugada revisada River llegó a convertir a través de Gonzalo Montiel luego de una habilitación de Fausto Vera, pero el árbitro Sebastián Zunino anuló la acción tras una revisión del VAR por una supuesta mano en la jugada. Esa decisión modificó el trámite inmediato del encuentro y dejó al equipo visitante sin un empate parcial que ya había conseguido en la cancha.

Minutos después, Montiel volvió a aparecer en posición de ataque y esta vez sí concretó el 1 a 1, tras una asistencia de Thiago Almada. Con esa definición, River evitó irse de Junín sin puntos, aunque la igualdad mantuvo abierta la obligación de sumar en las fechas restantes para no comprometer sus chances de clasificación.

Panorama de tabla La igualdad dejó a Sarmiento con 20 puntos y en el cuarto puesto de la tabla, una posición que lo mantiene bien ubicado en la pelea por los playoffs. Para River, en cambio, el resultado prolongó la necesidad de recuperar terreno en la recta final del torneo. El próximo tramo del calendario será decisivo para definir si el equipo de Núñez logra entrar entre los ocho primeros.