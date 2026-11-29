El equipo de Núñez ganó 1-0 en Alta Córdoba con un gol de Gonzalo Montiel. En la próxima instancia enfrentará a Independiente, que llegó tras dos cruces como visitante.

River se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2026 tras vencer por 1-0 a Instituto en Córdoba. El gol de Gonzalo Montiel definió un partido en el que el equipo de Núñez dispuso de varias oportunidades para ampliar la ventaja. El encuentro se disputó en Alta Córdoba y tuvo como árbitro principal a Nazareno Arasa.

La victoria aseguró el pase de River entre los cuatro mejores del certamen, aunque el desarrollo mostró una diferencia mayor en volumen de ataque que en el marcador. Según el desarrollo del partido, el conjunto visitante desperdició dos penales: Sebastián Driussi y Thiago Almada no lograron convertir desde los doce pasos. Esa falta de eficacia mantuvo abierto el resultado hasta el cierre.

Próximo cruce En semifinales, River enfrentará a Independiente en el estadio Monumental, ya que terminó mejor ubicado que su rival en la fase de grupos. La localía quedó definida por esa posición en la tabla, un dato que incide en la organización del cruce decisivo. El partido reunirá a dos equipos con recorridos distintos en la instancia eliminatoria.

Ruta del Rojo Independiente llegó a esta semifinal después de superar dos eliminatorias como visitante. Primero dejó en el camino a Argentinos Juniors y luego eliminó a Vélez en Liniers, en una definición por penales tras empatar 1-1. Ese recorrido explica por qué el equipo de Avellaneda será el próximo obstáculo de River en la competencia.

Con la clasificación ya consumada, el calendario de semifinales queda centrado en ese cruce en el Monumental. La confirmación del rival y la ventaja de localía marcan el siguiente paso del torneo, mientras River buscará sostener su recorrido en el Clausura 2026.