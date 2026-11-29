El Rojo ganó 3-1 por penales tras empatar 1-1 en 120 minutos. En la próxima instancia enfrentará a River en el Monumental.

Independiente se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura 2026 al vencer a Vélez por 3-1 en la definición por penales, después de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego. El resultado dejó al conjunto de Avellaneda entre los cuatro mejores del certamen y definió su cruce inmediato con River.

El partido comenzó con ventaja para el Rojo, que abrió el marcador en el primer minuto por intermedio de Sebastián Valdez. Vélez consiguió sostener la búsqueda del empate y llevó la serie al tiempo suplementario, instancia en la que Ronaldo Martínez anotó a los 13 minutos para establecer el 1-1 definitivo en el desarrollo.

Con la igualdad consumada, la clasificación se resolvió desde el punto penal. Maximiliano Meza, Lautaro Millán y Facundo Zabala convirtieron para Independiente, que terminó con tres ejecuciones efectivas. Del lado de Vélez, solo Rodrigo Aliendro logró marcar.

Definición desde los doce pasos Lisandro Magallán, Thiago Silvero y Tomás Nosei fallaron sus remates, lo que selló la eliminación del equipo de Liniers. La diferencia en la eficacia de la tanda resultó decisiva para una serie que había terminado igualada tanto en los 90 minutos como en el suplementario.

Con este triunfo, Independiente avanzó a semifinales y deberá enfrentar a River en el estadio Monumental. El equipo de Núñez obtuvo su clasificación tras superar a Instituto, por lo que el cruce ya quedó definido para la próxima instancia del campeonato.